Comunicado do Business Wire :The Western Union Company

A Western Union Company (NYSE:WU) está ao lado do mundo na condenação da invasão não provocada e injustificada da Ucrânia. Todos nós compartilhamos o choque, descrença e tristeza em torno dessa tragédia e desastre humanitário. Nossos corações estão com o povo da Ucrânia e com nossos colegas, clientes, agentes e parceiros que têm sofrido esse impacto.

Nas últimas semanas, nossas equipes têm trabalhado das melhores maneiras possíveis para dar suporte aos nossos clientes ucranianos, incluindo os milhões que têm sido forçados a deslocar. Esse suporte incluem doações para ajudar nas iniciativas de assistência humanitária e serviços de transferência de dinheiro sem a cobrança de tarifas.

Temos também nos envolvido em extensivo diálogo com uma variedade de partes interessadas em um esforço sincero para chegar à decisão certa em relação aos nossos serviços na Rússia e Belarus. Temos avaliado profundamente as considerações internas e externas, incluindo as consequências para nossos valiosos colegas de equipe, parceiros e clientes. Por fim, dado o contínuo trágico impacto do ataque prolongado pela Rússia à Ucrânia, decidimos suspender nossas operações na Rússia e Belarus.

Unimo-nos à comunidade internacional em expressar a sincera esperança para uma resolução diplomática e pacífica. Enquanto isso, nossas prioridades continuam a ser o bem-estar e segurança de nossos funcionários como também a continuidade do suporte ao povo da Ucrânia, incluindo o crescente número de refugiados que buscam segurança.

Sobre a Western Union

A Western Union Company (NYSE: WU) é líder global em movimentação internacional de fundos em múltiplas moedas. A plataforma da Western Union oferece fluxos internacionais contínuos, e sua importante rede financeira global conecta mais de 200 países e territórios e mais de 130 moedas. Conectamos consumidores, empresas, instituições financeiras e governos por meio de uma das redes mais amplas do mundo, alcançando bilhões de contas bancárias, milhões de carteiras digitais e cartões, e uma rede global substancial de locais de varejo. A Western Union conecta o mundo para trazer ao alcance possibilidades ilimitadas. Para obter mais informações, acesse www.westernunion.com.

