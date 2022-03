Comunicado do Business Wire :Patria Latin American Opportunity Acquisition Corp.

A Patria Latin American Opportunity Acquisition Corp. ("Patria" ou a "Empresa") anunciou hoje que fixou o preço de sua oferta pública inicial de 20 milhões unidades a US$ 10,00 por unidade. As unidades devem ser listadas na Nasdaq Global Market ("Nasdaq") e negociadas sob o símbolo "PLAOU" a partir de quinta-feira, 10 de março de 2022. Cada unidade consiste em uma ação ordinária de Classe A e metade de um warrant resgatável. Cada warrant completo dá ao seu detentor o direito de comprar uma ação ordinária de Classe A a um preço de US$ 11,50 por ação. Apenas warrants completos são exercíveis. Uma vez os títulos que compõem as unidades comecem a ser negociados separadamente, as ações de Classe A e os warrants resgatáveis deverão ser listados na Nasdaq sob os símbolos "PLAO" e "PLAOW", respectivamente. A oferta deverá ser encerrada em segunda-feira, 14 de março de 2022, sujeita às condições habituais de fechamento.

A Empresa foi constituída com o objetivo de realizar uma fusão, troca de ações, aquisição de ativos, compra de ações, reorganização ou outras combinações similares de negócios com um ou mais negócios. Embora a Empresa possa perseguir uma meta inicial de combinação de negócios em qualquer indústria ou setor, geografia ou estágio, ela pretende focar sua busca na América Latina e em setores onde a Patria desenvolveu experiência em investimentos (incluindo, entre outros, saúde, alimentos e bebidas, logística, agronegócio, educação e serviços financeiros). O patrocinador da Empresa está associado à empresa brasileira de gestão de ativos Patria Investimentos Ltda.

J.P. Morgan Securities LLC e Citigroup Global Markets Inc. estão atuando como coordenadores globais e representantes dos subscritores da oferta. A Empresa concedeu aos subscritores uma opção de 45 dias para comprar até 3 milhões de unidades adicionais ao preço da oferta pública inicial para cobrir a distribuição de lotes suplementares, se houver.

A oferta está sendo feita apenas por meio de um prospecto final. Quando estiverem disponíveis, será possível obter as cópias do prospecto final junto à J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood (NY) 11717, pelo telefone (212) 834-4533 ou por meio do e-mail [email protected]; Citigroup Global Markets Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood (NY) 11717, ou pelo telefone (800) 831-9146.

Uma declaração de registro relacionada a esses títulos foi declarada efetiva pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (a "SEC") em quarta-feira, 9 de março de 2022. Este comunicado à imprensa não deve constituir uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta de compra, nem deve haver qualquer venda destes títulos em qualquer estado ou jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de qualquer estado ou jurisdição.

Declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa contém declarações que constituem "declarações prospectivas", inclusive com relação à oferta pública inicial proposta e ao uso antecipado dos rendimentos líquidos. Nenhuma garantia pode ser dada de que a oferta discutida acima será concluída nos termos descritos ou que a Empresa concluirá uma combinação de negócios. As declarações prospectivas estão sujeitas a várias condições, muitas das quais estão além do controle da Empresa, incluindo aquelas estabelecidas na seção Fatores de Risco da declaração de registro da Empresa e o prospecto preliminar da oferta da Empresa arquivada na SEC, e na seção Fatores de Risco do prospecto final no âmbito da oferta da Empresa que a mesma pretende arquivar na SEC. As cópias estão disponíveis no site da SEC: www.sec.gov. A Empresa não assume nenhuma obrigação de atualizar estas declarações para revisões ou alterações após a data deste comunicado, exceto conforme exigido por lei.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220309006032/pt/

Contato

Investidores: Josh Wood Andre Medina [email protected] t +1 345 640 4900

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.

