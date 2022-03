Comunicado do Business Wire :Lenovo and Formula 1

A Fórmula 1 e a Lenovo anunciaram hoje que a Lenovo é uma parceira oficial da próxima temporada de 2022. O acordo plurianual terá a tecnologia de ponta da Lenovo sendo utilizada nas operações da Fórmula 1 enquanto esta continua a trazer o mais alto nível de corridas e entretenimento para sua base de fãs mundiais. Como líderes globais em suas respectivas áreas, a Fórmula 1 e a Lenovo querem superar as barreiras do que é possível combinando esportes com tecnologia avançada.

Formula 1 will leverage Lenovo's cutting-edge technology in its operations on and off the track. (Photo: Business Wire)

Durante os próximos anos, a parceria envolverá a tecnologia da Lenovo sendo utilizado em toda a organização da Fórmula 1, tanto na sua base quanto nas corridas. Equipamentos de hardware da Lenovo, além de soluções de computação de alto desempenho e servidores serão cada vez mais integrados às operações da organização. Desde a execução de soluções de coleta de dados no local à produção de conteúdo de alta qualidade e suporte a aplicativos de transmissão, a colaboração Fórmula 1 e Lenovo resultará em uma melhor experiência para os fãs.

A parceria ampliará a visibilidade global da Lenovo, demonstrando as capacidades da Lenovo em uma escala global e integrando tecnologia de hardware líder do setor no coração da Fórmula 1. Ela planeja aproveitar a extensa seleção de hardware premium da Lenovo, além de tecnologias inovadoras da próxima geração como realidade aumentada e virtual, enquanto a Fórmula 1 continua a conectar fãs ao esporte de maneiras novas e mais envolventes.

No início deste ano, a F1 anunciou que estendeu seu compromisso para gerar oportunidades de emprego e educação para grupos sub-representados, com dez bolsas de estudos de engenharia a cada ano, até 2025. A Lenovo também foca na diversidade e inclusão e em remover barreiras, e através da parceria trabalhará com a F1 em projetos relacionados a esta importante área.

Stefano Domenicali, presidente e diretor executivo da Fórmula 1, afirmou:

"Enquanto nos preparamos para nossa temporada recorde, é empolgante receber a Lenovo na equipe e unir forças com uma líder global em tecnologia. Como tudo na Fórmula 1, precisão e detalhe são tudo, e a Lenovo estará na linha de frente fornecendo sua experiência e tecnologias inovadoras para nossas operações durante a temporada. Nossos fãs esperam o melhor de tudo o que fazemos, e a Lenovo é a parceira perfeita com suas ofertas de hardware premium. Estamos entrando em uma nova era do nosso esporte e estamos comprometidos a entregar uma experiência de alta qualidade para nossos dedicados seguidores ao redor do mundo".

Yang Yuanqing, presidente e diretor executivo da Lenovo, afirmou:

"Estamos orgulhosos em anunciar nossa nova parceria global com a Fórmula 1, a competição automobilística mais prestigiada do mundo, para envolver meio bilhão de fãs em todo o mundo com inovadoras e empolgantes experiências. Essa parceria é baseada em nossa paixão em comum pela inovação, desempenho e espírito vencedor. Juntas, a Lenovo e a Fórmula 1 ampliarão os limites da tecnologia para ajudar a moldar um futuro mais rápido, mais inteligente e mais sustentável".

Luca Rossi, presidente do Grupo de Dispositivos Inteligentes da Lenovo, declarou:

"A parceria com a Fórmula 1 para implantarmos soluções mais inteligentes da Lenovo na organização, desde as operações de base à incrível empolgação dos grandes Prêmios, ajudará a romper as barreiras do que é possível e transformar a experiência de corrida. A Fórmula 1 está focada na sua transformação digital e continua surpreendendo e encantando seus fãs. O portfólio de hardwares, serviços e soluções da Lenovo será fundamental para ajudar a Fórmula 1 a criar novas maneiras para que os fãs em todo o mundo experimentem as mesmas emoções que sentiriam na pista".

Sobre a Fórmula 1®

As corridas da Fórmula 1® começaram em 1950 e é a competição automobilística mais prestigiada, além da série de esportes anuais mais popular do mundo. A Formula One World Championship Limited faz parte da Fórmula 1® e detém os direitos comerciais exclusivos do FIA Formula One World Championship?. A Fórmula 1® é uma subsidiária da Liberty Media Corporation (NASDAQ: LSXMA, LSXMB, LSXMK, BATRA, BATRK, FWONA, FWONK) atribuída às ações setoriais ("tracking stocks") do Formula One Group. O logotipo F1, F1 FORMULA 1, FORMULA 1, F1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX, PADDOCK CLUB e marcas relacionadas são marcas comerciais da Formula One Licensing BV, uma empresa da Fórmula 1. Todos os direitos reservados.

Sobre a Lenovo

A Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) é uma empresa de US$ 60 bilhões em receita da Fortune Global 500 que atende a clientes em 180 mercados no mundo. Focada em uma visão ousada para entregar tecnologia mais inteligente para todos, estamos desenvolvendo tecnologias que mudam o mundo que alimentam (através de dispositivos e infraestrutura) e habilitam (através de soluções, serviços e software) milhões de clientes todos os dias, e juntos criarmos uma sociedade digital inclusiva, confiável e sustentável para todos, em todos os lugares. Para saber mais, acesse https://www.lenovo.com e leia as mais recentes notícias em nosso StoryHub.

LENOVO é uma marca registrada da Lenovo.

