Câmara dos EUA aprova pacote de gastos de US$ 1,5 tri sem verba destinada à covid

A Câmara de Representantes dos Estados Unidos aprovou na noite desta quarta-feira, 9, o pacote de gastos de US$ 1,5 trilhão que inclui ajuda emergencial de US$ 13,6 bilhões para a Ucrânia. Para aprovar o projeto, líderes democratas retiraram uma verba de US$ 15,6 bilhões para combate à covid-19, proposta que seria financiada pelo dinheiro não utilizado dos estados em ações de contenção do vírus.

A decisão de remover os US$ 15,6 bilhões foi uma perda significativa para a presidente da Câmara, a democrata Nancy Pelosi, que negociou o plano e viu muitos parlamentares do próprio partido o rejeitando, e também para o presidente Joe Biden, que originalmente pediu US$ 22,5 bilhões para financiar vacinas, tratamentos e pesquisas, e agora não receberá nada.

Os congressistas divulgaram o pacote de gastos de mais de 2,7 mil páginas na quarta-feira, dando aos legisladores apenas algumas horas para lê-lo. Para ser aprovado na Câmara, a liderança dividiu o projeto de lei em duas partes: a parte de gastos com defesa, aprovada em uma votação de 361 a 69, e a parte não relacionada à defesa, aprovada por 260 a 171. O projeto agora segue para o Senado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O pacote, que financia o governo federal pelo resto do ano fiscal de 2022, vem após meses de negociações entre líderes democratas e republicanos. Aproximadamente metade dos fundos para a Ucrânia é alocada para ajuda humanitária e econômica e a outra metade para defesa do país, bem como para aliados dos Estados Unidos nos Países Bálticos, na Europa Central e na Europa Oriental.

Pelosi, depois de deliberar por várias horas com deputados descontentes, anunciou na tarde de quarta-feira que o financiamento de combate à covid-19 seria removido, e os congressistas prosseguiriam com o projeto de lei geral. Ela citou a resistência dentro de seu próprio partido.

"Você está contando a Noé sobre o dilúvio. Não consegui o que queria neste projeto de lei", disse Pelosi, enfatizando que qualquer acordo precisaria de apoio bipartidário para passar pelas duas casas do Congresso. "Vamos ser maduros sobre isso. Estamos em processo legislativo. Temos um prazo", disse.

Um funcionário da Casa Branca disse que o Congresso precisa aprovar novos financiamentos da covid-19 para evitar consequências terríveis, incluindo um declínio na capacidade de testagem e uma redução no financiamento para cobertura e tratamentos de saúde nos próximos meses. "Não agir agora terá consequências graves para o povo americano", afirmou. Fonte: Dow Jones Newswires.

Tags