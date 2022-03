Biden designa Colômbia 'aliado importante fora da Otan'

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, estreitou nesta quinta-feira (10) os laços com a Colômbia ao designá-la "aliado importante fora da Otan" durante a recepção na Casa Branca do chefe de Estado colombiano, Iván Duque, dias depois de uma polêmica visita de altos funcionários americanos à Venezuela.

Com essa designação oficial, a Colômbia, parceiro global da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) desde 2017 e principal aliado dos Estados Unidos na América Latina, reforçará sua associação bilateral e multilateral com Washington.

A relação entre os dois países é essencial para a "segurança e a prosperidade regional", afirmou Biden durante o encontro.

No ano em que os dois países comemoram 200 anos de relações bilaterais, Biden agradeceu a Duque por ter condenado a ofensiva russa na Ucrânia.

Para o presidente colombiano, trata-se de um momento "horroroso para o mundo". "Nada justifica o banho de sangue", insistiu.

"Os Estados Unidos e as pessoas de todo o mundo seguirão ajudando os ucranianos" que lutam contra as tropas russas para tentar frear seu avanço rumo a Kiev e em outras frentes, sustentou Biden.

A Colômbia é "o eixo", a "pedra fundamental" para desenvolver a prosperidade na região, disse Biden a Duque, o segundo presidente latino-americano a ser recebido na Casa Branca em seu mandato, depois do mexicano Andrés Manuel López Obrador.

Os dois mandatários falaram sobre temas regionais, como a migração que, junto com a inflação, e agora a invasão russa de Ucrânia, é uma das grandes preocupações de Washington.

"Os desafios migratórios de nosso hemisfério não podem ser resolvidos por um só país", afirmou o presidente dos Estados Unidos, convencido de que, para frear o fluxo de migrantes, procedentes sobretudo da América Central, é preciso enfrentar as causas, como a pobreza, a violência e a mudança climática.

Os dois presidentes não fizeram comentários aos jornalistas sobre um tema que poderia azedar o ambiente: a visita de uma delegação de alto nível dos Estados Unidos à Venezuela, um grande aliado da Rússia.

A Venezuela acaba de libertar dois cidadãos americanos que estavam detidos no país, uma medida que alimentou as especulações sobre uma melhora da relação com os Estados Unidos, e até mesmo a retomada das importações americanas de petróleo venezuelano, que atualmente estão proibidas.

A Casa Branca, que considera a reeleição de Nicolás Maduro em 2018 como fraudulenta e não a reconhece, tentou acalmar os ânimos nesta quinta-feira.

"Neste momento de grande atenção internacional no qual você se pregunta como usar sua energia, eu não focaria muito na perspectiva de importação de petróleo da Venezuela", disse aos jornalistas a secretária de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki.

"Não vou fazer questionamentos porque não cabe a mim, nem muito menos me cabe interpretar a visão dos Estados Unidos", disse Duque, após uma reunião com o senador Bob Menéndez, um democrata que se declarou contrário a "fazer negócios com alguém que é uma ameaça à segurança dos Estados Unidos".

"Vamos seguir na mesma linha de política externa de sempre: condenando a ditadura, chamando Nicolás Maduro do que ele é, um criminoso de lesa-humanidade", acrescentou o presidente colombiano.

Menéndez, por sua vez, disse que apresentou o projeto de Lei de Aliança Estratégica Colômbia-Estados Unidos de 2022, que inclui a iniciativa de designar a Colômbia um aliado importante fora da Otan, para "assentar para os próximos 200 anos a relação" com Bogotá de forma "bastante significativa".

O texto aproxima a associação em segurança, direitos humanos e trabalhistas, cria um novo Fundo Empresarial para catalisar investimentos em empresas colombianas, e promove esforços para diversificar as cadeias de abastecimento dos Estados Unidos e reduzir a dependência da China.

Os Estados Unidos têm atualmente 17 aliados importantes fora da Otan. Argentina e Brasil, designados respectivamente por Bill Clinton (1998) e Donald Trump (2019), são os únicos latino-americanos da lista.

Antes de se reunir com Menéndez, Duque tuitou que havia tratado da "ameaça que Maduro representa para a região" com o senador republicano Marco Rubio, arquiteto da política americana de máxima pressão contra Caracas após a reeleição do mandatário venezuelano em 2018.

Por outro lado, um alto funcionário do governo Biden defendeu a viagem da delegação de alto nível a Caracas, que, segundo ele, "foi resultado de meses de trabalho".

