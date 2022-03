Barcelona empata sem gols com o Galatasaray pelas oitavas da Liga Europa

O Barcelona não saiu do empate em 0 a 0 nesta quinta-feira contra o Galatasaray, no Camp Nou, pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga Europa, confronto que será decidido na semana que vem na Turquia.

O time catalão não conseguiu criar muitas chances contra um Galatasaray bem organizadona defesa.

A primeira finalização dos donos da casa só saiu aos 27 minutos, em cobrança de falta de Memphis Depay, que obrigou o goleiro Iñaki Peña a fazer grande defesa.

O técnico Xavi mexeu no time no segundo tempo com as entradas de Sergio Busquets, Piqué e Dembélé, mas o Galatasaray manteve sua boa postura defensiva e segurou o empate.

Em outro jogo das 17h da Liga Europa, a Atalanta derrotou em Bérgamo o Bayer Leverkusen por 3 a 2, com gols de Luis Muriel (2) e Ruslan Malinovskyi. Charles Aránguiz (ex-Internacional) e Moussa Diaby marcaram para o time alemão.

Por sua vez, o Braga derrotou em casa o Mônaco por 2 a 0. Abel Ruiz abriu o placar para os portugueses logo aos 3 minutos, enquanto Vítor Oliveira deu números finais à partida com gol aos 44 da segunda etapa.

Já o Rangers não teve dificuldade para bater o Estrela Vermelha da Sérvia por 3 a 0 em Glasgow. O time escocês conseguiu abrir dois gols de vantagem logo aos 15 minutos de jogo, com com James Tavernier (de pênalti) e Alfredo Morelos. Na segunda etapa, aos seis minutos, Leon Balogun fechou o placar para os donos da casa.

Mais cedo, o Sevilla venceu em casa o West Ham por 1 a 0 e abriu vantagem no confronto com os ingleses.

O gol da vitória do time espanhol foi marcado aos 15 minutos do segundo tempo pelo marroquino Munir El-Haddadi, escalado de última hora no lugar do meia croata Ivan Rakitic, que sentiu lesão no aquecimento.

