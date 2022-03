AGENDA INTERNACIONAL DE SEXTA-FEIRA, 11 DE MARÇO DE 2022 ATÉ SEXTA-FEIRA, 18 DE MARÇO DE 2022

A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

SEXTA-FEIRA, 11 DE MARÇO DE 2022

América

(*) SANTIAGO (Chile) - Posse do novo presidente Boric -

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Inflação / IPCA Brasil - 09H00

SANTA BÁRBARA (Estados Unidos) - Festival Internacional de Cinema de Santa Bárbara - (até 12)

Europa

BERLIM (Alemanha) - Reunião de ministros da Agricultura do G7 sobre a guerra na Ucrânia - 09H00

(*) VERSALHES (França) - Reunião de líderes da UE para discutir a economia -

(+) HELSÍNQUIA (Finlândia) - Conversa telefônica entre o presidente finlandês, Sauli Niinisto, e o russo, Vladimir Putin -

GENEBRA (Suíça) - Segundo aniversário da declaração da OMS sobre a pandemia de Covid-19 -

VARSÓVIA (Polónia) - Discurso em vídeo do presidente dos EUA, Joe Biden, discurso do chefe da OTAN Stoltenberg ao parlamento polonês - 13H00

GENEBRA (Suíça) - Sessão de Conselho de Direitos Humanos da ONU - (até 1 de Abril)

(+) MOSCOU (Rússia) - Visita do líder bielorrusso Alexander Lukashenko -

BUCARESTE (Romênia) - Visita da vice-presidente americana, Kamala Harris -

VIENA (Áustria) - Agência Internacional de Energia Atômica celebra reunião trimestral de seu conselho de governadores -

RENNES (França) - Julgamento de 24 iraquianos acusado de tráfico de seres humanos - (até 25)

CHESTER (Reino Unido) - Audiência pré-julgamento do jogador do Manchester City Benjamin Mendy, acusado de estupro -

Ásia-Pacífico

JAPÃO - 11º aniversário do terremoto, tsunami e desastre nuclear de Fukushima -

TÓQUIO (Japão) - Exposição Internacional de Robôs iREX - (até 12)

África

ADIS ABEBA (Etiópia) - Comissão de Direitos Humanos da Etiópia divulga relatório sobre violações dos direitos em Amhara e Afar - 04H30

Esportes

PEQUIM (China) - Jogos Paralímpicos de Inverno - (até 13)

INDIAN WELLS (Estados Unidos) - Tênis: WTA tour 2022, BNP Paribas Open - (até 20)

SAKHIR (Bahrein) - Auto Prix: testes de pré-temporada da Fórmula Um - (até 12)

(*) INDIAN WELLS (Estados Unidos) - Tênis: ATP tour 2022, BNP Paribas Open - (até 20)

SÁBADO, 12 DE MARÇO DE 2022

América

LOWELL (Estados Unidos) - 100º aniversário de nascimento do escritor americano Jack Kerouac -

LOS ANGELES (Estados Unidos) - 74ª cerimônia de entrega dos prêmios de cinema do Sindicato de Diretores dos EUA -

SANTIAGO (Chile) - O presidente Gabriel Boric participa de ato religioso na Catedral Metropolitana - 12H00

Europa

TURCOMENISTÃO - Eleição presidencial - 00H00

SANTA CRUZ DE LA PALMA (Espanha) - Visita dos reis e do chefe de governo, Pedro Sánchez - (até 13)

Esportes

MANCHESTER (Reino Unido) - Futebol: Premier League - 29ª rodada: Manchester United X Tottenham - 15H30

DOMINGO, 13 DE MARÇO DE 2022

América

BOGOTÁ (Colômbia) - Eleições legislativas na Colômbia -

Europa

LONDRES (Reino Unido) - Prêmios BAFTA do cinema inglês -

(+) BERLIM (Alemanha) - Manifestação contra a guerra organizada pelo Greenpeace e outras ONGs - 09H00

PARIS (França) - Marcha contra o antissemitismo - 13H30

(+) BELGRADO (Sérvia) - Comboio em apoio à invasão russa da Ucrânia - 14H30

Oriente Médio e África do Norte

DOHA (Catar) - Diálogos precursores entre líderes do Chade e grupos rebeldes armados -

CASABLANCA (Marrocos) - Royal Air Maroc inicia voos diretos entre Casablanca e Tel Aviv -

Ásia-Pacífico

HONG KONG (China) - Começa julgamento por acusações de fraude contra Jimmy Lai e outros dois executivos da Next Digital - 23H30

Esportes

(+) PEQUIM (China) - Cerimônia de encerramento dos Jogos Paralímpicos de Inverno - 09H00

SEGUNDA-FEIRA, 14 DE MARÇO DE 2022

América

SANTIAGO (Chile) - O presidente do Chile, o esquerdista Gabriel Boric, concede uma coletiva à imprensa internacional no Chile -

MONTREAL (Canadá) - Fim da exigência de certificado de vacina anticovid em Quebec -

Europa

OSLO (Noruega) - Exercícios militares da Otan no Ártico - 06H00 (até 1 de Abril)

FRANÇA - Fim do passaporte sanitário na França -

ESTOCOLMO (Suécia) - Relatório SIPRI sobre exportações de armas -

BRUXELAS (Bélgica) - Reunião de ministros da Economia e das Finanças da eurozona (Eurogrupo) -

GENEBRA (Suíça) - Audiência de candidatos a diretor-geral da Organização Internacional do Trabalho - (até 15)

GENEBRA (Suíça) - Sessão de negociações interinas antes da Conferência sobre a Biodiversidade COP15 - 07H00 (até 29)

TERÇA-FEIRA, 15 DE MARÇO DE 2022

América

WASHINGTON (Estados Unidos) - Federal Reserve dos EUA inicia reunião de política de dois dias - (até 16)

NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) - Termina mandato da Missão da ONU no Sudão do Sul (UNMISS) -

SAN FRANCISCO (Estados Unidos) - Funcionários do Twitter começam a retornar ao trabalho de escritório -

BRASÍLIA (Brasil) - Divulgação da taxa de juros / Copom /selic - 19H00

Europa

BUDAPESTE (Hungria) - Manifestações pró e contra Viktor Orban antes das eleições -

BRUXELAS (Bélgica) - Reunião de ministros da Economia e das Finanças da UE -

LAUSANA (Suíça) - Tribunal Arbitral do Esporte avalia apelação do biatleta russo Evgeny Ustyugov contra suspensão por doping - (até 17)

Oriente Médio e África do Norte

???? (Síria) - Manifestantes lembram os 11 anos do início da guerra na Síria -

TRÍPOLI (Líbia) - Reunião de comitê criado pela ONU com entidades rivais, a Câmara de Representantes e o Alto Conselho de Estado (data a confirmar) -

África

MOGADÍSCIO (Somália) - Eleições legislativas para a Câmara baixa, seguidas de votação para presidente (horários a serem confirmados) -

Esportes

AMSTERDÃ (Holanda) - Futebol: Liga dos Campeões, Oitavas de final - Volta - Ajax (HOL) X Benfica (POR) - 18H00

MANCHESTER (Reino Unido) - Futebol: Liga dos Campeões, oitavas de final - Volta, Manchester United (ENG) X Atlético de Madrid (ESP) - 18H00

QUARTA-FEIRA, 16 DE MARÇO DE 2022

América

(+) TEGUCIGALPA (Honduras) - Segunda audiência sobre o processo de extradição do ex-presidente Hernández aos EUA por narcotráfico - 13H00

Europa

BRUXELAS (Bélgica) - Ministros da Defesa da Otan se reúnem sobre a guerra na Ucrânia -

Oriente Médio e África do Norte

DUBAI (Emirados Árabes Unidos) - Conferência de doadores do Iêmen - 02H00

Esportes

TURIM (Itália) - Futebol: Liga dos Campeões, Oitavas de final - Volta - Juventus (ITA) X Villarreal (ESP) - 18H00

VILLENEUVE-D'ASCQ (França) - Futebol: Liga dos Campeões, Oitavas de final - Volta - Lille (FRA) X Chelsea (ENG) - 18H00

QUINTA-FEIRA, 17 DE MARÇO DE 2022

América

(+) NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) - Expira mandato da missão da ONU no Afeganistão -

WASHINGTON (Estados Unidos) - Pedidos semanais de seguro-desemprego - 10H30

Europa

(+) LONDRES (Reino Unido) - GB publica inquérito sobre a morte em 2018 de Dawn Sturgess após a exposição ao agente neurotóxico russo Novichok em Salisbury - (até 17 de Junho)

IRLANDA - Dia de São Patrício -

(+) PARIS (França) - Feira Mundial do Turismo - 07H00 (até 20)

(+) FRANKFURT (Alemanha) - A presidente do BCE, Christine Lagarde, disvursa na conferência "BCE e seus Obsevadores" - 07H30

(+) LONDRES (Reino Unido) - Decisão do Banco da Inglaterra sobre política monetária - 10H00

Ásia-Pacífico

PHNOM PENH (Camboja) - Veredicto de membros da oposição acusados de complô contra o governo do primeiro-ministro, Hun Sen -

Esportes

(*) INGLATERRA (Reino Unido) - Futebol: Premier League - dia 20 -

(+) LEVERKUSEN (Alemanha) - Futebol: Liga Europa - últimos jogos de volta das oitavas de final: Bayer Leverkusen (GER) X Atalanta (ITA) - 15H45

(+) ISTAMBUL (Turquia) - Futebol: Liga Europa - últimos jogos de volta das oitavas de final: Galatasaray (TUR) X Barcelona (ESP) - 15H45

(+) MÔNACO (Principado de Mônaco) - Futebol: Liga Europa - últimos jogos de volta das oitavas de final: Monaco (FRA) X Sporting Braga (POR) - 15H45

(+) DÉCINES-CHARPIEU (França) - Futebol: Liga Europa - últimos jogos de volta das oitavas de final: Lyon (FRA) X FC Porto (POR) - 18H00

SEXTA-FEIRA, 18 DE MARÇO DE 2022

Europa

(+) EVIAN (França) - 60º aniversário dos acordos de Évian da independência da Argélia -

(+) LONDRES (Reino Unido) - Lançamento nos cinemas do Reino Unido do filme 'Downton Abbey: A New Era' -

Ásia-Pacífico

(+) NOVA DÉLHI (Índia) - Festival da primavera Holi -

Esportes

(+) BELGRADO (Sérvia) - Atletismo: Campeonatos Mundiais Indoor - (até 20)

