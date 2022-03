Wall Street encerra em forte alta sua melhor sessão do ano

A bolsa de Nova York fechou com forte recuperação sua melhor sessão do ano, impulsionada por uma abrupta queda nos preços do petróleo, quando surgem esperanças de reabertura diplomática no conflito entre Rússia e Ucrânia.

Ao soar o sino do fechamento, o Dow Jones registrou alta de 2,00% a 33.285,09 pontos; o Nasdaq, de 3,59% a 13.255,55 unidades, e o S&P 500, de 2,57% a 4.277,86.

