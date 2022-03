Thomas Lemar sofre lesão na coxa e vira dúvida no Atlético de Madrid para Champions

O meia-atacante francês Thomas Lemar, do Atlético de Madrid, sofreu uma lesão muscular na coxa, informou nesta quarta-feira o clube espanhol, e virou dúvida para o jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa, contra o Manchester United.

Segundo o Atlético de Madrid, Lemar sofreu uma "lesão muscular pós-traumática" após uma dividida no jogo do último sábado contra o o Bétis, pelo Campeonato Espanhol.

O clube não divulgou o tempo de recuperação e informou que o jogador fará um "trabalho de readaptação e sessões diárias de fisioterapia" até que possa retornar aos treinamentos.

Lemar, que ficará fora da partida contra o Cádiz no próximo sábado, pela 28ª rodada do Campeonato Espanhol, se junta ao atacante argentino Ángel Correa e ao lateral-direito croata Sime Vrsaljko no departamento médico do Atlético de Madrid.

