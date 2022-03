Rússia quer que negociações com o Irã sejam isentas de sanções para finalizar acordo nuclear

O chefe das negociações da Rússia em Viena, Mikhail Ulyanov, afirmou nesta quarta-feira, 9, que uma demanda do país para o retorno ao acordo nuclear como o Irã é a de que todas as relações econômicas de Moscou com a nação persa sejam isentas de sanções atuais e futuras da União Europeia e dos Estados Unidos. Em conversa com jornalistas, o diplomata indicou que um dos objetivos do Plano de Ação Conjunto Global (JCPOA, na sigla em inglês) é "fazer com que o Irã mantenha relações normais com o resto do mundo".

Questionado sobre possíveis atrasos para um acordo, Ulyanov disse que a Rússia não pode ser culpada por uma demanda de última hora, pois o texto ainda não foi finalizado. Segundo o diplomata, um texto pode ser finalizado amanhã, o que ainda não tem garantias.

