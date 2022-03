Reino Unido pede ao G7 para proibir importação de petróleo russo

O Reino Unido instou nesta quarta-feira (9) todos os países do G7 - o grupo das sete economias mais industrializadas do mundo - a "pôr fim ao uso de petróleo e gás russos", como fez Londres junto com os Estados Unidos.

"Em nossa resposta" à invasão russa da Ucrânia, "devemos redobrar nossas sanções", disse a ministra de Relações Exteriores britânica, Liz Truss, durante uma visita a Washington. Segundo a ministra, isso incluiria a desconexão "total" dos bancos russos do sistema internacional Swift.

