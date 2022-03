Reino Unido anuncia sanções contra aviação da Rússia

O Reino Unido anunciou, nesta quarta-feira, 9, o embargo a exportações de tecnologias e bens ligados a aviação e exploração espacial para a Rússia, em mais um conjunto de sanções pela ofensiva militar de Moscou na Ucrânia.

O país insular também definiu novos poderes para apreender aeronaves russas em território britânico e fixou como "ofensa criminal" sobrevoar o espaço aéreo com aviões da Rússia.

"Continuaremos a apoiar a Ucrânia diplomática, econômica e defensivamente diante da invasão ilegal de Vladimir Putin e trabalharemos para isolar a Rússia no cenário internacional", afirmou a secretária das Relações Exteriores do Reino Unido, Liz Truss, ao anunciar as medidas.

