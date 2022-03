Real Madrid vence PSG de virada (3-1) e avança às quartas da Champions

O Real Madrid se classificou para as quartas de final da Liga dos Campeões nesta quarta-feira ao derrotar o Paris Saint-Germain por 3 a 1, com um hat-trick de Karim Benzema, nas oitavas do principal torneio continental de clubes.

O craque francês Kylian Mbappé abriu o placar no Santiago Bernebeu (39), mas Karim Benzema liderou a reviravolta balançando a s redes três vezes (62, 76 e 78), levando seu time a vencer no placar agregado (3-2) no empate e garantindo assim a vaga para os 'merengues' na próxima fase.

