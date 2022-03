Preço do petróleo acompanha queda dos temores de um embargo europeu

Os preços do petróleo caíram acentuadamente nesta quarta-feira (9), com os investidores ignorando a queda dos estoques de petróleo dos Estados Unidos para se concentrar na guerra na Ucrânia, onde os temores de um embargo europeu ao petróleo russo diminuíram.

A ideia de que o mercado europeu poderá continuar a contar com a oferta do segundo maior exportador mundial permitiu que os preços se afastassem dos recordes alcançados nos últimos dias.

O barril de Brent do Mar do Norte, o petróleo de referência na Europa, perdeu 4,73% para 121,93 dólares às 16h00 GMT (13h00 no horário de Brasília). Ao mesmo tempo, o US West Texas Intermediate (WTI) caiu 4,51%, para 118,17 dólares por barril.

