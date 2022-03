Pauta de infográficos

PRINCIPAIS NOTÍCIAS

* Ucrânia-conflito-Rússia:

1/ Mapa com a localização das principais explosões, dos bombardeios e combates entre o exército ucraniano e russo, com as zonas sob controle russo, em 9 de março. (135 x 120 mm) - Atualização disponível

2/ Dados da estrutura de segurança da central nuclear de Chernobil. (135 x 149 mm) - Reenvio disponível

3/ Número estimado de ogivas nucleares no mundo. (89 x 66 mm) - Reenvio disponível

4/ Mapa da Europa com o deslocamento de refugiados ucranianos para outros países europeus, segundo dados do ACNUR em 8 de março. (135 x 108 mm) - Atualização disponível

5/ Mapa da Ucrânia com localização dos corredores humanitários negociados entre Ucrânia e Rússia para permitir a evacuação de civis das zonas de combate. (135 x 133 mm) - Disponível

6/ Principais elementos do Direito Internacional Humanitário sobre o direito em períodos da guerra. (89 x 106 mm) - Disponível

7/ Últimos acontecimentos sobre a invasão russa da Ucrânia, entre 8 e 9 de março. (180x98 mm) - Atualização disponível

* Chile-política:

1/ Ficha do presidente do Chile, Gabriel Boric. (45 x 110 mm) - Disponível

2/ Ficha do país do Chile. (135 x 190 mm) - Atualização disponível

* Austrália-inundações: mapa da Austrália destacando as precipitações da última semana. (89 x 97 mm) - Atualização disponível

* Epidemia-vírus-saúde:

1/ Balanço mundial da pandemia do novo coronavírus em 09 de março. (90 x 104 mm) - Disponível

2/ Número de mortos por Covid-19 em diferentes países, segundo dados oficiais, e balanço mundial em 09 de março. (90 x 66 mm)- Disponível

3/ Número de casos e mortes pela covid-19 na América Latina e no Caribe, e os países mais afetados até 09 de março. (45x86 mm) - Disponível

ECONOMIA

* Rússia-Ucrânia-conflito-bancos-sanções-energia-petróleo-gás-Espanha: mapa da Europa com a rede de gasodutos em operação e os terminais de regaseificação de GNL. (180 x 147 mm) - Disponível

* Ucrânia-Rússia-conflito-economia-dívida: calendário dos pagamentos de juros dos bônus do tesouro da Rússia. (135x71 mm) - Disponível

SOCIEDADE/CULTURA/GENTE/CIÊNCIA

* EUA-saúde-animais-cirurgia-medicina: detalhes do xenotrasplante de coração de porco recebido por David Bennett nos Estados Unidos em 7 de janeiro de 2022. Bennett morreu em 9 de março em um hospital. (90 x 90 mm) - Atualização disponível

* AmLat-homossexuais-direito-matrimônio-sociedade-legislação: reconhecimento do casamento igualitário e das famílias homoparentais nos países da América Latina. (90x108 mm) - Reenvio disponível

