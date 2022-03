OMS alerta que crise na saúde da Ucrânia deve piorar e há mais risco de pandemias

O diretor executivo da Organização Mundial da Saúde (OMS), Michael Ryan, disse nesta quarta-feira, 9, que a crise no sistema de saúde da Ucrânia, ocasionada pela invasão russa, deve piorar até que um cessar-fogo seja atingido. De acordo com ele, não só a estrutura de hospitais está sendo atingida, mas também os profissionais de saúde.

"Sistemas de saúde da Ucrânia estão se mantendo resilientes, apesar da guerra e do cenário atual", destacou, durante entrevista coletiva. De acordo com Ryan, guerras aumentam as chances de termos pandemias, como de tuberculose, por exemplo. Além disso, segundo o diretor executivo, os governos devem se manter atentos diante de uma possível radiação vinda da Ucrânia, após a invasão da usina de Chernobyl pela Rússia.

