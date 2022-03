Manchester City empata com Sporting e vai às quartas da Champions

O Manchester City se classificou para as quartas de final da Liga dos Campeões da Europa após empatar em 0 a 0 com o Sporting Lisboa, graças à vitória por 5 a 0 no jogo de ida em Portugal.

Apesar de dominar a partida, o City não mostrou seu jogo ofensivo habitual. Chegou a marcar com Gabriel Jesus no início da segunda etapa, mas o gol foi anulado por impedimento do brasileiro.

