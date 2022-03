Manchester City empata com Sporting (0-0) e vai às quartas da Champions

O Manchester City se classificou para as quartas de final da Liga dos Campeões da Europa após empatar em 0 a 0 com o Sporting Lisboa, graças à vitória por 5 a 0 no jogo de ida em Portugal.

Apesar de dominar a partida, o City não mostrou seu jogo ofensivo habitual. Chegou a marcar com Gabriel Jesus no início da segunda etapa, mas o gol foi anulado por impedimento do brasileiro.

Embora tenha praticamente garantido a vaga no jogo de ida, Pep Guardiola não quis arriscar e deixou apenas três titulares regulares no banco, o belga Kevin de Bruyne, o argelino Riyad Mahrez e o espanhol Rodri.

A outra mudança foi forçada: o atacante português João Cancelo, doente, deixou a sua posição para o jovem Conrad Egan-Riley, que aos 19 anos estreou num jogo europeu.

O City começou dominando, mas sem dar ao jogo a velocidade de sempre, o que facilitou a defesa dos portugueses, que tampouco se mostravam com vontade de buscar o gol defendido pelo brasileiro Ederson.

Pouco a pouco, a equipe de Guardiola foi aumentando seu ritmo e aos 24 minutos surgiu a primeira chance de gol, em um chute de Phil Foden que o goleiro espanhol Antonio Adán tirou com os punhos.

A outra oportunidade clara que o City teve antes do intervalo foi um mano a mano de Raheem Sterling com Adán, que o goleiro defendeu com uma mão (38).

A entrada em campo de Mahrez, um dos jogadores em melhor fase do City, foi perceptível logo no início do segundo tempo, quando uma jogada individual do argelino acabou com Gabriel Jesus mandando para o fundo da rede, embora o árbitro tenha anulado o gol por impedimento do atacante brasileiro (47).

Gabriel Jesus tentou novamente pouco depois, mas Adán salvou em dois tempos (56).

Na última meia hora, o Sporting parecia dar um passo em frente para procurar uma vitória honrosa e o inglês Marcus Edwards teve uma das primeiras oportunidades do time português, num chute de dentro da área que Ederson defendeu (60).

Na reta final, Guardiola se deu ao luxo de trocar Ederson por Scott Carson, não por causa da lesão do brasileiro, mas para dar ao goleiro veterano de 36 anos a chance de estrear na Liga dos Campeões.

E Carson respondeu bem se jogando aos pés de Paulinho para salvar o gol do atacante português (76).

Carson não conseguiu comemorar sua estreia na Liga dos Campeões com uma vitória, mas o fez com o City se classificando para as quartas de final em uma competição na qual é o atual vice-campeão.

