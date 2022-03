Kiev declara alerta de ataque aéreo e pede para população ficar em abrigos

Um alerta de ataque aéreo foi declarado na manhã desta quarta-feira, 9 (madrugada pelo horário de Brasília), na capital da Ucrânia, Kiev, e em seus arredores. O chefe da administração regional, Oleksiy Kuleba, pediu que toda a população fosse "imediatamente para os abrigos antiaéreos", em publicação no Telegram.

Quase duas semanas após a invasão, as tropas russas avançaram profundamente ao longo da costa da Ucrânia. A cidade de Mariupol, que fica no mar de Azov, está cercada por soldados russos há dias e uma crise humanitária acontece no município de 430 mil habitantes.

Durante dias, enquanto as forças de Moscou sitiavam cidades ucranianas, as tentativas de criar corredores para evacuar civis com segurança não avançaram, em meio aos combates contínuos. Em todo o país, acredita-se que milhares de pessoas tenham sido mortas, entre civis e soldados, em quase duas semanas de batalha. Fonte: Associated Press.

