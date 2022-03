Jogo entre Equador e Argentina pelas Eliminatórias da Copa terá 75% da capacidade

A partida entre Equador e Argentina, pela última rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo do Catar-2022, será disputada com 75% da capacidade, informou nesta quarta-feira a agência encarregada de gerenciar a pandemia.

O Comitê Nacional de Operações de Emergência decidiu "por unanimidade" que o jogo das eliminatórias da Copa do Mundo "tem capacidade sugerida de 75%" no estádio Monumental, o que significa cerca de 42.700 torcedores, informou a entidade em um comunicado.

A partida será disputada a partir das 18h30, horário local (20h30 de Brasília) do dia 29 de março, no porto de Guayaquil (sudoeste do país). O Monumental tem capacidade para cerca de 59.000 pessoas.

A mesma lotação será permitida para o duelo da próxima terça-feira entre Barcelona de Guayaquil e o América-MG, pela Copa Libertadores-2022.

A medida foi adotada porque "todos os indicadores epidemiológicos são animadores e mostram uma clara tendência de queda" nos casos de covid-19.

O Equador é o terceiro colocado das eliminatórias sul-americanas com 25 pontos, atrás de Brasil (39) e Argentina (35) que já estão classificados. Antes de encarar a 'Albiceleste', os equatorianos terão pela frente o Paraguai em Assunção.

