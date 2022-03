Isabel Allende integra delegação oficial dos EUA na posse de Boric

A escritora chilena Isabel Allende integra a delegação oficial dos Estados Unidos que participará da cerimônia de posse de Gabriel Boric como presidente do Chile na sexta-feira, 11 de março, informou o governo de Joe Biden.

O secretário-adjunto de Estado para Assuntos do Hemisfério Ocidental, Brian Nichols, liderará a delegação, que também inclui a diretora da Agência Federal de Pequenas Empresas (SBA), Isabella Casillas Guzmán, e Richard Glenn, encarregado de Negócios da embaixada americana em Santiago, de acordo com um comunicado da Casa Branca.

"Me sinto honrado de me juntar a Isabella Casillas, Isabel Allende e Richard Glenn para representar o presidente Biden na posse de Gabriel Boric. Os Estados Unidos esperam expandir a prosperidade, apoiar a democracia e defender os direitos humanos com o Chile", disse Nichols no Twitter nesta quarta-feira (9).

Boric, um ex-líder estudantil de 36 anos, enfrentará o maior desafio do Chile desde o fim da ditadura de Augusto Pinochet, em 1990, quando tomar posse como o presidente mais jovem da história de seu país, sucedendo Sebastián Piñera.

Allende, sobrinha do ex-presidente socialista do Chile, Salvador Allende (1970-1973), que se suicidou no golpe Estado de 1973, liderado por Pinochet, declarou-se "feliz" com a vitória de Boric e esperançosa com a nova Constituição em discussão no país andino.

"No Chile, os velhos capangas da política e do mundo financeiro têm que ir para casa ou para um asilo", disse Allende em entrevista à AFP em janeiro.

Vencedora do Prêmio Nacional Chileno de Literatura em 2010, Allende, de 79 anos, é autora de cerca de 30 livros que venderam em torno de 70 milhões de exemplares, traduzidos para mais de 40 idiomas.

