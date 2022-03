Haas perderá 1ª sessão de testes da pré-temporada da F1 no Bahrein

A escuderia americana Hass perderá a primeira sessão de testes da pré-temporada da Fórmula 1 no Bahrein, marcada para a manhã desta quinta-feira, por conta de um atraso na chegada de seus equipamentos.

"Nosso equipamento chegou tarde na noite passada (terça-feira) ao circuito do Bahrein. O atraso terá um impacto na nossa programação, mas esperamos estar na pista para a segunda sessão de treinos, à tarde", informou um porta-voz da Haas.

O brasileiro Pietro Fittipaldi, piloto de testes e ainda não confirmado pela equipe para assumir a vaga do russo Nikita Mazepin, estará ao volante do VF-22, novo carro da Haas para a temporada, nos três dias de treinos no Bahrein.

Neto do bicampeão Emerson Fittipaldi, Pietro correu pela Haas nos GPs de Sakhir e Abu Dhabi em 2020, quando substituiu o francês Romain Grosjean, que sofreu grave acidente na etapa do Bahrein e ficou fora do final da temporada.

Aos 25 anos, o brasileiro tem a concorrência do italiano Antonio Giovinazzi, do alemão Nico Hülkenberg e do dinamarquês Kevin Magnussen para assumir oficialmente a vaga de titular na equipe.

