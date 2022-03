Fora da Fórmula 1, Mazepin cria fundação para ajudar atletas russos

O piloto russo Nikita Mazepin, que ficou fora da Fórmula 1 após ser demitido da Haas, anunciou nesta quarta-feira que irá criar uma fundação para apoiar os atletas russos que foram excluídos de competições internacionais por conta do conflito na Ucrânia.

A fundação, batizada de "We Compete As One", pretende "ajudar atletas que, por razões políticas independentes de suas vontades, perderam a oportunidade de competir no mais alto nível", explicou Mazepin.

A iniciativa "será financiada pela Uralkali, utilizando o dinheiro que estava destinado para o patrocínio na Fórmula 1 nesta temporada", acrescentou.

Patrocinadora da Haas desde 2021, a Uralkali teve seu contrato rompido pela escuderia americana no último sábado, mesmo dia em que a demissão do piloto foi anunciada.

Mazepin, de 23 anos, é filho do milionário russo Dmitry Mazepin, acionista da Uralkali, empresa especializada na produção de potássio.

Após o início do conflito na Ucrânia, várias federações esportivas internacionais decidiram excluir atletas da Rússia e cancelar eventos agendados no país, seguindo as recomendações do Comitê Olímpico Internacional (COI).

"A fundação fornecerá recursos financeiros e não financeiros para esses atletas que passaram a vida se preparando para os Jogos Olímpicos, Paralímpicos e outros eventos de alto nível e que foram excluídos de competições e punidos coletivamente simplesmente pelo passaporte que possuem", acrescentou Mazepin.

