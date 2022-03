Fluminense vence Olimpia (3-1) e fica mais perto da fase de grupos da Libertadores

Com dois gols do argentino Germán Cano e um do promissor Luiz Henrique, o Fluminense venceu o Olimpia do Paraguai por 3 a 1 nesta quarta-feira no Rio de Janeiro e deu um grande passo para a classificação para a fase de grupos da Copa Libertadores 2022.

Aproveitando a onipresença típica de todo bom artilheiro, Cano apenas empurrou para o fundo da rede duas bolas (aos 12 e 68 minutos), com o gol aberto, impondo a primeira derrota nesta temporada ao time paraguaio tricampeão da Libertadores.

O Flu, que havia eliminado o colombiano Millonarios na segunda fase, teve um pouco mais de posse de bola no estádio Nilton Santos, mas usou a mesma arma do adversário para chegar ao gol: jogadas diretas, muitas vezes com chutes de longe.

Luiz Henrique, de 21 anos, fez o segundo gol (47) para o time comandado pelo técnico Abel Braga em uma linda jogada individual em que se livrou de vários marcadores pela ponta esquerda e chutou cruzado com pouco ângulo.

O Olimpia de Julio César Cáceres marcou por meio de Derlis González (16), que aproveitou uma falha grotesca do goleiro Fábio.

A partida de volta desta terceira fase, cujo vencedor se classifica para a fase de grupos, será disputada na próxima quarta-feira, em Assunção.

Local: Estádio Nilton Santos (Rio de Janeiro)

Árbitro: Facundo Tello (ARG)

Gols:

Fluminense: Cano (11, 68), Luiz (47)

Olimpia: Gonzalez (16)

Cartões amarelos:

Fluminense: Cano (43), André (90+3), David (90+4)

Olimpia: Salcedo (27), Salazar (40), Olveira (42), Ortiz (45+2), Torres (54), Alcaraz (90+5)

Escalações:

Fluminense: Fábio - Lucas Calegari, Nino, David, Cristiano Da Silva Leite - Henrique Luiz (Jhon Arias 61), André, Felipe Melo, Yago Felipe (Matheus Martinelli 46), Willian (Mario Pineida 80) - Germán Cano (Ganso 90). Técnico: Abel Braga.

Olimpia: Gaston Olveira - Víctor Salazar, Saul Salcedo, Antolín Alcaraz, Iván Torres - Alejandro Silva (Sergio Otalvaro 74), Marcos Gomez (Hugo Quintana 74), Richard Ortiz, Fernando Cardozo - Jorge Recalde (Néstor Camacho 81), Derlis Gonzalez. Técnico: Julio César Cáceres.

