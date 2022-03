Fifa confirma classificação da Polônia na repescagem europeia com exclusão da Rússia

A Fifa oficializou a classificação da Polônia para a próxima fase da repescagem das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2022, após a exclusão da Rússia por conta do conflito na Ucrânia.

Com isso, a Polônia enfrentará o vencedor do confronto entre Suécia e República Tcheca, marcado para o dia 29 de março, para decidir uma das vagas da Europa no Mundial do Catar.

A Fifa decidiu ignorar o recurso apresentado pela Federação Russa de Futebol (RFS) na Corte Arbitral do Esporte (CAS), no qual pedia a revogação da exclusão e a reintegração da seleção da Rússia na competição.

Como está descartado um torneio à parte entre Polônia, Suécia e República Tcheca, ou a inclusão de outra seleção para assumir o lugar da Rússia, a decisão de automaticamente classificar os poloneses foi criticada pela Federação Sueca de Futebol (SvFF).

"O mais razoável e justo desportivamente seria a Polônia ter um novo adversário na chave", disse o presidente da SvFF, Hakan Sjöstrand.

"Compreendemos que é um novo quebra-cabeça difícil para a Fifa resolver, mas o princípio de jogar nas mesmas condições é jogar e ganhar dois jogos na repescagem para chegar à Copa do Mundo", acrescentou Sjöstrand.

Para o treinador da Suécia, Janne Anderson, a decisão é "completamente sem sentido do ponto de vista desportivo", mas sua seleção deve manter o foco no confronto contra os tchecos.

"Estamos nos concentrando totalmente na preparação para a partida contra a República Tcheca. Queremos ir à Copa do Mundo e faremos todo o possível para isso", afirmou Anderson.

