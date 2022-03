Facebook lança ferramenta para coibir desinformação em seus grupos

O Facebook apresentou nesta quarta-feira (9) novas ferramentas para combater a desinformação dentro dos grupos da rede social, incluindo o uso de inteligência artificial para bloquear publicações com dados falsos.

Mais de 1,8 bilhão de pessoas usam todos os meses grupos do Facebook, que permitem que os membros se reúnam em torno de todos os tipos de assuntos.

Críticos dizem que os grupos são alvos fáceis para a difusão de informações enganosas ou falsas, por terem grandes audiências alinhadas ao redor de uma ideia ou tema específico.

Os administradores dos grupos podem optar pelo recurso de inteligência artificial que rejeita automaticamente postagens consideradas falsas por terceiros verificadores, disse Maria Smith, vice-presidente de Comunidades do Facebook.

Os grupos do Facebook foram concebidos pelo fundador Mark Zuckerberg como uma maneira mais íntima de construir comunidades, fornecendo espaços para os usuários se conectarem com seus hobbies e interesses.

"Nossa pesquisa mostra que essas mesmas funcionalidades - privacidade e comunidade - são frequentemente exploradas por atores nocivos, locais e estrangeiros, para espalhar informações falsas ou conspirações", afirmaram as pesquisadoras Nina Jankowicz e Cindy Otis em uma coluna de opinião na Wired em 2020.

O Facebook também atualizou nesta quarta a ferramenta "suspender", que os administradores podem usar para impedir que usuários selecionados publiquem, comentem ou participem de um grupo.

Atualmente, a AFP trabalha com o Facebook por meio de seu programa de verificação em mais de 80 países e 24 idiomas.

No programa, que teve início em dezembro de 2016, o Facebook paga para usar verificações de informações de cerca de 80 organizações, incluindo meios de comunicação e serviços especializados, em sua plataforma, no WhatsApp e no Instagram.

