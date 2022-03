Eintracht vence Betis (2-1) na ida das oitavas da Liga Europa

O Eintracht Frankfurt venceu o Betis por 2 a 1 em Sevilla pelo jogo de ida das oitavas-de-final da Liga Europa, mas a equipe alemã perdeu uma grande oportunidade de encaminhar sua classificação.

Com um golaço do sérvio Filip Kostic (14) e outro do japonês Daichi Kamada (32), os alemães conquistaram uma vitória que poderia ter sido mais contundente.

O francês Nabil Fekir (30) marcou o único gol do Bétis que pode se contentar em chegar ao jogo de volta com chances, ainda que pequenas, de avançar.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Betis, que até agora era o time revelação do campeonato espanhol, mostrou que está perdendo força nas últimas semanas, com duas derrotas consecutivas na LaLiga e empates na Copa do Rei e na Liga Europa, embora em ambos os casos não impediu a classificação do time verde e branco.

Quando as duas equipes ainda estavam se testando, Kostic deu sinais de genialidade e, de lado, acertou um chute central que superou o chileno Claudio Bravo (14).

Aos poucos, o Betis se recuperou e chegou a empatar por meio de Fekir (30), com um chute colocado de dentro da área. Os torcedores do Betis ainda comemoravam o gol quando em um erro na saída, Kamada voltou a bater Bravo (32).

O goleiro da seleção espanhola salvou sua equipe de uma derrota maior ao defender um pênalti do colombiano Rafael Santos Borré no início do segundo tempo (52).

Depois também defendeu chutes de Kamada (64), Santos Borré (65 e 67) e Kostic (90+3) numa segunda etapa em que o Betis dominou, mas sem muito perigo, ao contrário de um Eintracht que cada vez se aproximava o gol 'verdiblanco' teve a oportunidade de marcar.

No outro jogo antecipado para esta quarta-feira, o Lyon venceu o Porto fora de casa com um gol do brasileiro Lucas Paquetá (60).

O restante da rodada fica para esta quinta-feira, com o Barcelona recebendo o turco Galatasaray e o Sevilla, a outra equipe espanhola na disputa, contra o inglês West Ham.

gr/mcd/aam

Tags