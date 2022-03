Destroços do "Endurance", do explorador Ernest Shackleton, localizados na Antártica

Os destroços do barco "Endurance", do explorador anglo-irlandês Ernest Shackleton, foram localizados no Mar de Wedell, na Antártica, mais de um século depois de um dos naufrágios mais famosos da história, anunciaram nesta quarta-feira os líderes de uma expedição.

"Endurance" foi encontrado a uma profundidade de 3.008 metros. "Estamos impressionados com nossa sorte por conseguirmos localizar e captar imagens do 'Endurance'", declarou Mensun Bound, diretor da missão de exploração.

