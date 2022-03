Congresso dos EUA vota plano de ajuda de US$ 14 bilhões para Ucrânia

A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos decide nesta quarta-feira (9) um pacote para a Ucrânia de US$ 14 bilhões que inclui ajuda econômica e humanitária, mas também armas e munições.

Esses fundos, que preveem mais de US$ 2,6 bilhões em assistência humanitária, devem permitir que Kiev proteja sua rede elétrica, combata ciberataques e se equipe com armas defensivas.

O pacote conta com o apoio tanto do partido governista, democrata, quanto da oposição republicana, algo raro no quadro da aguda divisão e crise política que os Estados Unidos vivem.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Os ucranianos carecem de comida, roupas, abrigo, eletricidade e remédios", disse o líder democrata do Senado, Chuck Schumer.

"Os Estados Unidos e seus aliados estão passando por um período perigoso", afirmou o líder da bancada republicana no Senado, Mitch McConnell, que viu nesse acordo o "passo decisivo de que nossa segurança nacional precisa".

Após sua votação na Câmara nesta quarta-feira, o texto deve ser aprovado pelo Senado e depois promulgado pelo presidente Joe Biden.

Esses US$ 14 bilhões foram anexados ao orçamento federal dos EUA para o ano de 2022, sobre o qual os legisladores devem decidir até o fim desta semana.

Dentro do orçamento federal dos EUA de US$ 1,5 trilhão, mais de US$ 15 bilhões também estão disponíveis para combater a pandemia da covid-19, em particular, para o governo se preparar para enfrentar novas variantes e financiar a distribuição de vacinas no exterior.

cjc/led/yow/rsr/aa/tt

Tags