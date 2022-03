Comunicado do Business Wire :Wemade Co., Ltd.

A Wemade, desenvolvedora do mundialmente aclamado MMORPG, MIR4, anuncia a chegada de um novo chefe mundial, o 'Chamas Negras do Arquidemónio Nerkan'.

O Chamas Negras do Arquidemónio Nerkan aparecerá todas as terças-feiras às 19h em um estado selado no quarto andar do Black Flame Abaddon no Vale Oculto da Lúnula de Sangue. Assim que o selo for liberado, a batalha começará; jogadores com poder suficiente e coragem para enfrentar Nerkan precisarão se unir se quiserem ter uma chance de derrotar o Arquidemónio. Se Nerkan for derrotado, os jogadores adquirirão vários itens que os ajudarão a crescer, incluindo épicas Estátuas do Dragão Azul, Pedras de Aprimoramento e Livros de Habilidade.

Enquanto isso, atualizações recentes, como Seoul Spooning 2022 e MIRAGE, continuam a expandir os esforços econômicos do jogo, à medida que o MIR4 se esforça para criar uma economia mais avançada através da utilização da tecnologia blockchain.

Um novo token de jogo, HYDRA, foi revelado através do Seoul Spooning 2022 em janeiro para expandir a funcionalidade blockchain do jogo no espaço DeFi. O HYDRA Staking Program (HSP) também foi anunciado juntamente com a implementação de várias outras políticas econômicas. Outras adições incluem um revolucionário jogo de apostas NFT, o MIRAGE, que permite que personagens NFT do MIR4 compitam uns contra os outros em um ambiente da web para minerar Darksteel e Septaria e ganhar outras recompensas. Este lançamento ampliou o uso de personagens NFT, bem como o desenvolvimento econômico do MIR4. O MIRAGE é a primeira instância de um jogo secundário construído para utilizar personagens NFT que foram obtidos no MIR4 para obter moeda no MIRAGE que pode então ser transferida de volta para o MIR4 - criando uma economia entre jogos.

O MIR4 é o jogo do tipo "jogue e ganhe" (Play and Earn, P&E) representativo da Wemade e, através do MIR4, a Wemade planeja a introdução contínua de uma variedade de novos sistemas econômicos e conteúdos de jogos para que os jogadores possam desfrutar de uma economia mais avançada e uma experiência de jogo imersiva e divertida.

Referência

A Wemade oferece uma plataforma blockchain global, WEMIX, na qual jogos de todos os gêneros podem ser transformados em jogos de blockchain. Atualmente, muitos jogos estão sendo atendidos no WEMIX e a meta é atender 100 jogos cuja moeda principal é o WEMIX Token antes do final do ano de 2022.

Contato

Wemade Co., Ltd. (112040: KOSDAQ) Yeonghyun Lee, Gerente de RP yeonghyun@wemade.com

