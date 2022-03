Comunicado do Business Wire :Radisys Corporation

A Radisys® Corporation, líder global de soluções de telecomunicações abertas, anunciou hoje que a Qucell Networks, player coreano de pequenas células está alavancando o software Connect RAN gNodeB da Radisys para habilitar e implementar soluções de pequenas células 5G para mercados globais. A solução de pequenas células 5G integradas de nível comercial está sendo testada em redes de diversas operadoras pelo mundo.

O software Connect RAN 5G compatível com 3GPP da Radisys permite uma rede 5G elástica e ágil adaptada para atender aos requisitos exclusivos de diversos aplicativos 5G com CAPEX minimizado, tempo de lançamento no mercado aprimorado e tempo para receita reduzido. As pequenas células 5G da Qucell Networks atendem a vários requisitos e possibilitam múltiplos cenários de implantação em mmWave, Sub-6 GHz, não autônomo (Non-Standalone, NSA), autônomo (Standalone, SA) e suportam casos de uso avançados em cenários residenciais, empresariais e externos.

Destaques da notícia

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

-- O software Connect RAN gNodeB da Radisys permite que as pequenas células 5G da Qucell Networks suportem alta capacidade, conectividade robusta, baixa latência e redes 5G seguras para casos de uso avançados como fábricas inteligentes, saúde, educação, estádios, empresas, varejo e outros casos de uso de 5G privado.

-- A solução de pequena célula 5G reforçada e rica em recursos da Radisys e Qucell oferecem às operadoras uma solução de nível comercial e pronta para implementação.

-- O Connect RAN 5G da Radisys é o primeiro software de protocolo do mercado compatível com 3GPP Versão 16 e entrega melhorias de funcionalidade, capacidade, cobertura, latência, mobilidade, confiabilidade e facilidade de implementação. Ele também suporta as especificações FAPI e nFAPI do Small Cell Forum (SCF), e é compatível com a arquitetura O-RAN Alliance. O software Connect RAN 5G ganhou o prêmio SCF Small Cell por Contribuição Excepcional para Plataformas Small Cell Open RAN.

-- O software está disponível integrado em várias plataformas líderes do setor para acelerar as implantações globais de 5G.

"Estamos vendo uma crescente demanda por pequenas células 5G enquanto operadoras globais expandem suas redes 5G e empresas buscam implementar redes 5G privadas", disse Munish Chhabra, vice-presidente sênior e gerente geral de software e serviços da Radisys. "Unimos forças com a Qucell para atender a esta demanda com uma solução pré-integrada e rica e recursos para nossos clientes."

"Estamos empolgados em fazer parceria com a Radisys em pequenas células 5G que entregam conectividade robusta e alto desempenho para diversos casos de uso internos e externos", afirmou Young-Soo Kwak, diretor executivo da Qucell Networks. "A Radisys é a líder em software 5G, e esta solução integrada oferece aos nossos clientes em comum um caminho fácil para a implementação do 5G."

Sobre a Radisys

A Radisys é uma líder global em soluções e serviços de telecomunicações abertas. Suas plataformas desagregadas e serviços de integração potencializam arquiteturas de referência abertas e padrões combinados com software e hardware abertos, permitindo que provedores de serviço impulsionem a transformação digital aberta. A Radisys oferece um portfólio de soluções completas, de endpoints digitais a soluções desagregadas e de acesso aberto e principais, aplicações digitais e plataformas de engajamento. Sua organização de serviços de rede especializados e de classe mundial entrega serviços de ciclo de vida completo para ajudar provedores de serviço a construir e operar redes altamente escaláveis e de alto desempenho a um excelente custo total de propriedade. Saiba mais em www.Radisys.com.

Sobre a Qucell Networks

A Qucell Networks é uma fornecedora de pequenas células 5G e LTE e provedora de soluções. Desde 2012, operadoras de redes móveis de classe mundial desenvolvem soluções Qucell LTE. O que diferencia a Qucell dos seus concorrentes é um conjunto completo e comprovado de soluções de pequenas células LTE e 5G, prontas para comercialização. A Qucell oferece produtos prontos, oportunos e eficazes para resolver problemas reais em ambientes comerciais. As parcerias da Qucell com empresas pioneiras em tecnologia de pequenas células resultam em produtos e serviços profissionais de ponta e comprovados. Saiba mais em QUCELL.

Radisys® é uma marca comercial registrada da Radisys. Todas as demais marcas registradas pertencem aos seus respectivos titulares.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220309005163/pt/

Contato

Nereus para a Radisys Lori Zielinski, +1-503-459-9150 lzielinski@nereus-worldwide.com

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.

Tags