Comunicado do Business Wire :Advanced Clinical

A Advanced Clinical - organização de desenvolvimento clínico e recursos estratégicos relacionados que tem o compromisso de proporcionar uma melhor experiência clínica por todo o processo de desenvolvimento de medicamentos - anuncia que o Dr. Andreas Amrein passa a integrar sua equipe executiva como vice-presidente sênior para a Ásia-Pacífico (APAC) e o Japão, e diretor administrativo para a Europa e o Canadá.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20220308006387/pt/

Dr. Andreas Amrein, Senior Vice President of Asia-Pacific (APAC) and Japan as well as Managing Director for Europe and Canada, Advanced Clinical (Photo: Business Wire)

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Dr. Amrein será fundamental para a expansão contínua da Advanced Clinical e o fortalecimento de suas operações atuais na região APAC, o que inclui escritórios em Singapura, Austrália e Japão. Ele também irá supervisionar oportunidades de desenvolvimento e expansão em outras localidades da Europa e do Canadá para complementar a presença atual da empresa de 10 escritórios na Europa e um na cidade canadense de Toronto.

Com mais de 20 anos de experiência de liderança internacional, o Dr. Amrein já comandou diversas equipes e organizações de mais de 30 regiões do mundo, inclusive em empresas Fortune 100 (Novartis, Abbott e Shire) e startups dinâmicas.

"Com minha especialização em rápidas expansões comerciais, lançamentos, transformações, parcerias e outros campos na Ásia e no mundo todo, espero empregar meus conhecimentos para ajudar a Advanced Clinical a estabelecer ainda mais operações de excelente qualidade internacionalmente", afirmou o Dr. Amrein.

"Temos a grande satisfação de contar com Andreas em nossa equipe neste momento em que seguimos nos expandindo na região APAC e no Japão", declarou Julie Ross, presidente da Advanced Clinical. "Andreas será fundamental para acelerar o crescimento da empresa à medida que diversificamos nossos programas clínicos globais e elevamos nossa estratégia clínica para os clientes e pacientes que atendemos. Após nossa bem-sucedida entrada na região em 2021, combinada com a abertura de outros escritórios na APAC planejada para 2022, Andreas vai sem dúvida ajudar a reforçar nossa presença nas regiões APAC, europeia e canadense como líder mundial em pesquisa clínica, FSP e serviços de recursos estratégicos."

Sobre a Advanced Clinical

A Advanced Clinical é uma organização de desenvolvimento clínico e recursos estratégicos relacionados que tem o compromisso de proporcionar uma experiência clínica melhor por todo o processo de desenvolvimento de medicamentos. Nosso objetivo é melhorar a vida de todas as pessoas envolvidas em pesquisas clínicas, abordando cada oportunidade com perspicácia, caráter, resiliência e inovação. Fundamentados em décadas de experiência, ajudamos nossos clientes a atingirem melhores resultados com conversas sinceras e a antecipação de possíveis problemas por meio de nossas soluções personalizadas. Saiba mais em www.advancedclinical.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220308006387/pt/

Contato

Stephanie Swanson Diretora Sênior de Marketing Global T: (312) 572-6000 sswanson@advancedclinical.com

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.

Tags