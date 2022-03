Chanceler russo chega à Turquia para negociações com Ucrânia

O Ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, chegou nesta quarta-feira (9) à Turquia, onde se reunirá com seu homólogo ucraniano, Dmytro Kuleba, no encontro de mais alto nível entre as partes desde o início da ofensiva russa na Ucrânia, assinalou um funcionário turco.

A Turquia terá o papel de mediação nas conversas, programadas para a manhã desta quinta-feira em Antalya, uma cidade no sudoeste da Turquia.

Esta será a primeira viagem internacional de Lavrov desde que a Rússia invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro, o que levou à imposição de fortes sanções ocidentais contra Moscou.

A Turquia, que faz parte da Otan e é aliada da Ucrânia, também mantém uma relação próxima com a Rússia. Desde o início do conflito, Ancara vem tentando manter contato com os dois países.

