Câmara dos EUA deve votar hoje pacote que prevê US$ 13,6 bilhões para a Ucrânia

Líderes do Congresso americano divulgaram um amplo projeto de gastos para financiar o governo dos EUA no ano fiscal de 2022 e enviar mais assistência militar e humanitária para a Ucrânia, assim como garantir a continuidade dos esforços de combate à pandemia de covid-19.

O pacote de US$ 1,5 trilhão, revelado nesta quarta-feira, 9, prevê US$ 13,6 bilhões para a Ucrânia, sendo que cerca de metade desse montante iria para ajuda humanitária e econômica e a outra metade para defesa na Ucrânia e aliados dos EUA na região báltica e no centro e leste da Europa.

O pacote, que define os gastos dos EUA com defesa e outros itens no ano fiscal de 2022, vem após meses de negociações entre líderes democratas e republicanos. Espera-se que a Câmara de Representantes vote o projeto de lei nesta quarta e o encaminhe ao Senado, para apreciação ainda esta semana.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Como líderes de ambos os partidos e ambas as Casas estiveram envolvidos nas negociações do pacote, a expectativa é que o projeto seja aprovado no Congresso.

O pacote prevê US$ 730 bilhões para gastos fora do segmento de defesa, representando alta de US$ 46 bilhões em relação ao ano fiscal de 2021 e o maior valor em quatro anos. Para defesa, os gastos previstos são de US$ 782 bilhões, um aumento de US$ 42 bilhões em relação ao ano fiscal de 2021.

Para o combate à covid-19, nos EUA e mundialmente, estão previstos no pacote recursos de US$ 15,6 bilhões. Fonte: Dow Jones Newswires.

Tags