Bolsas europeias abrem em forte alta

As principais Bolsas da Europa iniciaram a quarta-feira em forte alta, um dia após a decisão dos Estados Unidos e do Reino Unido de proibir a importação de energia procedente da Rússia, o que continua estimulando o aumento do preço do petróleo.

Nos primeiros minutos de operações, o índice CAC 40 da Bolsa de Paris estava em alta de 3,6%, o DAX de Frankfurt avançava 3,8% e o FTSE 100 de Londres 1,8%. Madri ganhava 3,36%.

Os operadores aproveitaram a forte desvalorização das ações para reestruturar seus portfólios, afirma o analista Neil Wilson, da Markets.com, que considera a reação de queda da semana passada exagerada.

