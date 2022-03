América-MG empata (0-0) em casa com Barcelona de Guayaquil na Libertadores

O América-MG ficou no empate em 0 a 0 com o Barcelona de Guayaquil nesta terça-feira, em Belo Horizonte, e definirá sua passagem para a fase de grupos da Copa Libertadores 2022 na próxima semana, no Equador.

Mas o resultado pode ser comemorado já que os mineiros poderiam até ter sofrido uma derrota no estádio Independência se o atacante do Barcelona, Carlos Garcés, não tivesse desperdiçado um pênalti nos acréscimos (90 + 1), após uma falta dentro da área cometida pelo goleiro Jailson sobre o meia Michael Carcelén.

Apesar do empate em casa, a defesa do goleiro de 40 anos fez o América-MG, estreante no torneio continental, sair de campo aliviado e com a cabeça erguida para a partida de volta da terceira fase, que será disputada na próxima terça-feira, em Guayaquil.

