África do Sul é o país mais desigual do mundo, diz Banco Mundial

A África do Sul é o país mais desigual do mundo e o aspecto racial é um dos fatores determinantes, em uma sociedade onde 10% da população detém mais de 80% da riqueza, segundo um relatório do Banco Mundial publicado nesta quarta-feira (9).

"A África do Sul, o maior país da UAAA (União Aduaneira da África Austral), é o país mais desigual do mundo em uma lista de 164 países", disse a instituição em um documento intitulado "Desigualdades na África Austral".

Relatórios anteriores também colocavam o país africano em primeiro lugar nessa categoria.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Trinta anos após o fim do apartheid, "a raça continua a ser um fator chave na elevada desigualdade na África do Sul devido ao seu impacto na educação e no mercado de trabalho", explicou o Banco Mundial.

O fator racial é responsável pelos 41% de desigualdade de renda e 30% na educação.

"O legado do colonialismo e do apartheid enraizados na segregação racial e espacial continua reforçando as desigualdades", aponta o estudo.

Outros países da África Austral, como Botswana, Essuatíni, Lesoto e Namíbia, estão também no topo da lista, o que torna a região a mais desigual do mundo, segundo a instituição.

O gênero também desempenha um papel importante. Nessa região, as mulheres recebem em média 30% menos do que os homens com escolaridade equivalente.

cld/mas/dga/ic

Tags