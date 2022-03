UE se abre a refugiados ucranianos, em contraste com as divisões de 2015

O enorme fluxo de exilados ucranianos na União Europeia (UE) provocou uma solidariedade unânime e rápida dos países do bloco, que contrasta com as suas divisões sobre a recepção de refugiados em 2015 e as divergências persistentes em torno da questão migratória.

A Polônia já recebeu aproximadamente 1,2 milhão ucranianos que fogem da guerra em seu país, praticamente a metade do total de deslocados, de acordo com os cálculos das Nações Unidas nesta terça-feira.

Em sua fronteira com Belarus, a Polônia segue construindo um muro para impedir o caminho dos imigrantes e solicitantes de asilo, majoritariamente vindos do Oriente Médio.

A Hungria, que também possui fronteiras com a Ucrânia, já havia recusado as cotas de distribuição de refugiados adotadas em 2015, ano em que o bloco recebeu quase um milhão de solicitantes de asilo, em sua maioria da Síria, do Iraque e do Afeganistão.

Nesta oportunidade, contudo, os países europeus decidiram - por unanimidade e em tempo recorde - conceder aos ucranianos um regime de proteção temporal, utilizando um mecanismo que foi definido em 2001, porém nunca utilizado.

Em 2015, em meio a uma importante onda de refugiados, se conheceram expressões de solidariedade em medidas concretas, como o caso da Alemanha, porém a questão de divisão de responsabilidades gerou profundas e amargas divisões no bloco.

A atual unanimidade se explica pela proximidade geográfica da Ucrânia, um país vizinho à Europa, e pelo fato de que a guerra está ligada a "questões de segurança que vão mais além da Ucrânia e preocupam todo o continente europeu", disse Marie De Somer, especialista em migração do centro de reflexão European Policy Centre.

"Qualquer expressão de desunião ou pânico por parte da UE seria explorada por (o presidente russo) Vladimir Putin", disse, por sua vez, Catherine Woolard, diretora do Conselho Europeu para Refugiados e Exilados (ECRE), uma rede europeia de ONG's.

Entretanto, complementou, "também há fatores étnicos e religiosos. Seria ingênuo não ver que parte da diferença se deve a estas questões e que, lamentavelmente, certos Estados europeus, às vezes, mostram racismo e preconceitos contra os refugiados e solicitantes de asilo".

"Gostaríamos de ver respostas similares em outras situações, para que qualquer pessoa que necessite de proteção possa recebê-la", acrescentou.

A Comissão Europeia, igual à presidência francesa do Conselho da UE, espera que a crise atual ajude a avançar a reforma europeia de asilo e da imigração, que enfrenta a espinhosa questão da distribuição dos solicitantes de asilo.

"Devemos estar mais preparados para as próximas crises", disse o ministro francês do Interior, Gérald Darmanin.

No entanto, o especialista Yves Pascouau, investigador associado do Instituto Jaques Delors, apontou que a postura atual poderá afetar um acordo mais geral.

"Assim, acrescentou, poderia ocorrer "que a médio prazo, os estados europeus digam: 'fizemos um esforço considerável em relação aos refugiados ucranianos, e já não podemos acolher mais ninguém.

"Tudo será determinado pela escala do fenômeno e pela duração do conflito", completou.

Na atualidade, muitos refugiados ucranianos são acolhidos por familiares em países que já abrigam comunidades ucranianas, como a Polônia.

Mas "a largo prazo, poderia ser necessário estabelecer mecanismos de distribuição mais formais, em particular, se chegar um grande número de pessoas sem vínculos familiares" à União Europeia, apontou Woollard.

