Ucrânia repatria capacetes azuis mobilizados na RDCongo

A Ucrânia anunciou à ONU a repatriação de seus 250 capacetes azuis mobilizados na República Democrática do Congo, informou a organização nesta terça-feira (8).

"A ONU recebeu uma notificação oficial da decisão do governo ucraniano de retirar seu contingente militar, inclusive pessoal, helicópteros e equipamentos da missão de manutenção da paz das Nações Unidas na República Democrática de Congo" (Monusco), declarou o porta-voz do Departamento de Operações de Paz da ONU à AFP.

Este "contingente conta com 250 soldados. Tomamos nota desta decisão e agradecemos à Ucrânia por sua sólida contribuição à Monusco e a outras operações de paz", acrescentou o porta-voz.

A Ucrânia tem na RDCongo seis oficiais, cinco policiais e sete especialistas na organização, detalhou.

O país também está presente militarmente em outras missões de paz na ONU no mundo: 16 militares no Sudão do Sul, 12 no Mali, cinco no Chipre, quatro em Abyei, Sudão, e três no Kosovo, segundo a ONU.

A Rússia, por sua vez, mantém uma forte presença em cerca de 20 missões de paz da ONU no mundo, que mobilizam no total 100.000 capacetes azuis.

