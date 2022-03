Trem com cerca de 500 passageiros descarrilha na Argentina e deixa 17 feridos leves

Um trem de longa distância descarrilou com cerca de 500 passageiros nesta terça-feira(8) 350 quilômetros a sudeste de Buenos Aires. Dezessete pessoas ficaram levemente feridas, informaram as autoridades.

"Recebemos 17 pessoas com ferimentos leves em nosso Hospital Municipal. Três delas com fraturas, nenhuma delas gravemente ferida. Todas estão sendo tratadas por nossa equipe de saúde", tuitou Ezequiel Galli, prefeito de Olavarría, cidade próxima ao local do acidente.

O trem seguia da capital argentina para a cidade de Bahía Blanca (650 km ao sul) e o acidente ocorreu às 05h20 locais no alto de Olavarría, "por razões desconhecidas que estão sendo investigadas" , destacou no Twitter a estatal Trenes Argentinos, que esclareceu que a colocação dos trilhos é operada pela empresa privada de carga FerroExpreso Pampeano.

"Os primeiros cinco carros descarrilaram", disse Galli. Um dos carros tombou no chão.

