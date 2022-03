Rússia anuncia cessar-fogo em cinco cidades ucranianas e civis começam a ser evacuados

O 13° dia de guerra entre Rússia e Ucrânia teve início com uma medida de proteção a civis que passaram quase duas semanas em meio ao conflito armado. Um cessar-fogo passou a vigorar em pelo menos cinco cidades nesta terça-feira, 8 de março. Além da capital ucraniana Kiev, as cidades de Sumy, Kharkiv, Chernigov e Mariupol registraram evacuação de civis que estavam presos entre bombardeios e trocas de tiros entre os militares.

O Ministério da Defesa da Rússia anunciou um cessar-fogo a partir das 10h (4 horas da manhã em Brasília) desta terça-feira, 8 de março. A área de cessar-fogo também é chamada de “corredor humanitário” e já vinha sendo negociada, sem sucesso, nos últimos dias por negociadores russos e ucranianos que já se encontraram três vezes.

Agências internacionais, como a Nexta, mostram que os comboios que retiram civis das zonas de guerra são formados, sobretudo, por ônibus. Enquanto parte dos civis deixa a zona de conflito, os corredores também servem para a chegada de ajuda humanitária. No vídeo abaixo, é possível ver pessoas deixando a cidade de Sumy.

Residents of #Sumy told how the evacuation is going:



"Evacuation is happening along the corridor to #Poltava. There were students from #India, #China and other countries in the first convoys."



Moscow also offers people to go towards #Russia. But only a few choose this route. pic.twitter.com/riQNDvOxAl