Querétaro jogará em casa com portões fechados durante um ano devido a briga que deixou 26 feridos

O Querétaro, da primeira divisão do futebol mexicano, terá que jogar um ano sem público em casa e seus donos terão que vender a franquia, como punição pelos atos de violência ocorridos em seu estádio no sábado no jogo contra o Atlas.

A assembleia de donos da Federação Mexicana de Futebol (FMF) anunciou as sanções nesta terça-feira, horas depois que o Ministério Público informou a prisão de dez homens supostamente envolvidos na batalha campal que deixou 26 feridos e obrigou o jogo a ser suspenso, no segundo tempo, contra o atual campeão.

"Uma sanção de um ano com portões fechados para todos os jogos disputados em casa, independentemente do local onde sejam realizados", anunciou Yon de Luisa, presidente da FMF, em coletiva de imprensa.

Além disso, a atual diretoria do clube foi banida por cinco anos, enquanto os donos devem vender a franquia em um ano.

A FMF também multou os "Gallos Blancos" em 1,5 milhão de pesos (cerca de 70.200 dólares) e proibiu seus membros de torcidas organizadas de irem aos estádios por três anos como anfitriões e um ano como visitantes.

A equipe poderá jogar em outro estado do país, mas se decidir fazê-lo em casa terá que montar uma cerca de segurança de 3 quilômetros no entorno.

Os integrantes de torcidas organizadas do Atlas também foram punidos com a proibição de frequentar o estádio como visitantes por seis meses. Os dirigentes concederam ao atual campeão os três pontos da partida que vencia por 1 a 0 quando a briga estourou. O time foi declarado vencedor com um placar de 3-0.

