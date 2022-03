PSG doa EUR 50.000 para ajudar crianças da Ucrânia

O Paris SG doará 50.000 euros (54.300 dólares) para ajudar as crianças ucranianas, como reação à crise humanitária provocada pela invasão da Ucrânia pelo exército russo, anunciou o clube francês.

Este dinheiro deveria permitir a compra e distribuição de kits formados por 9.000 produtos de higiene e alimentação, como leite em pó, fraldas, sabonete ou paracetamol.

"Os kits serão comprados em países que fazem fronteira com a Ucrânia por colaboradores da "Secours populaire français" (uma ONG francesa)", que colabora há mais de seis anos com o fundo de doação do PSG, segundo o comunicado.

Durante uma semana, o mundo do futebol multiplica as iniciativas de apoio à Ucrânia. Na França, o Olympique de Lyon doou 50 mil euros ao Unicef para ajudar crianças.

A Premier League, que reúne as 20 equipes da primeira divisão inglesa, disse nesta terça-feira que doará um milhão de libras (US$ 1,3 milhão) para ajuda humanitária.

