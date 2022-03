Premier League suspende contrato com sua emissora russa (declaração)

A Premier League anunciou nesta terça-feira(8) a suspensão de seu contrato de direitos televisivos com sua emissora russa, como consequência da invasão da Ucrânia pelo exército russo.

"A Premier League e seus clubes concordaram hoje por unanimidade em suspender nosso contrato com a emissora russa Rambler (Okko Sport) com efeito imediato e doar um milhão de libras (US$ 1,3 milhão) em ajuda ao povo ucraniano", anunciou o organizador do campeonato inglês em um comunicado.

"A liga condena a invasão da Ucrânia pela Rússia. Pedimos paz e nossos pensamentos estão com todos os afetados", acrescentou o texto divulgado após uma reunião em Londres.

O chefe do organizador do campeonato inglês de futebol, Richard Masters, já havia anunciado na semana passada que os contratos seriam revistos e a imprensa britânica deu como certo na segunda-feira.

