UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: Nova tentativa de instaurar "corredores humanitários" para retirar civis da Ucrânia

=== UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO ===

KIEV:

Nova tentativa de instaurar corredores humanitários para retirar civis da Ucrânia

Os civis começaram a ser retirados, nesta terça-feira (8), da cidade ucraniana de Sumy, perto da fronteira com a Rússia, em uma nova tentativa de instaurar corredores humanitários para que as pessoas cercadas pelos bombardeios possam ficar em segurança.

GENEBRA:

Mais de dois milhões de refugiados da Ucrânia em apenas 12 dias de invasão russa

Mais de dois milhões de pessoas fugiram dos combates na Ucrânia nos 12 dias de guerra desde o início da invasão russa em 24 de fevereiro, de acordo com os dados atualizados da ONU publicados nesta terça-feira (8).

WASHINGTON:

EUA proibirá as importações de petróleo russo

O presidente Joe Biden anunciará, nesta terça-feira (8), um embargo às importações dos Estados Unidos de petróleo russo, em resposta à invasão da Ucrânia por parte de Moscou - informou a imprensa americana.

WASHINGTON:

Pentágono estima que entre '2.000 e 4.000' soldados russos morreram na Ucrânia

O Departamento de Defesa dos Estados Unidos disse aos legisladores nesta terça-feira (8) que estima que entre 2.000 e 4.000 soldados russos foram mortos na invasão de quase duas semanas da Ucrânia por Moscou.

MYKOLAIV:

Às portas de Odessa, na Ucrânia, civis fogem e hospital lota

Em um bairro de torres tristes e cinzas na periferia de Mykolaiv, cidade ao sul da Ucrânia sob as bombas russas, um morteiro impactou o segundo andar de um edifício, arrancando as janelas e as portas. "Malditos", disse Liliana, uma vizinha.

WASHINGTON:

Como os EUA podem ajudar Ucrânia sem agravar a guerra?

Os Estados Unidos estão convencidos de que a guerra iniciada pela Rússia vai se arrastar e querem ajudar Kiev a resistir, mas sempre limitando o conflito à Ucrânia para evitar que degenere em uma "Terceira Guerra Mundial".

PARIS:

França convoca EUA a se unir a europeus em eventual embargo a gás russo

A França convocou os Estados Unidos, nesta terça-feira (8), a se coordenem com a União Europeia (UE) antes de adotarem um possível embargo sobre o gás e o petróleo russos, em resposta à invasão da Ucrânia.

BUCARESTE:

Chefe do Estado-Maior dos EUA busca tranquilizar vizinhos da Ucrânia

Do Báltico ao Mar Negro, o chefe do Estado-Maior dos americano, general Mark Milley, procurou nos últimos dias tranquilizar os países do antigo bloco soviético que se sentem ameaçados pela invasão russa da Ucrânia.

PARIS:

Enviar aviões de combate à Ucrânia, uma opção complexa em análise

A opção sem precedentes de fornecer em caráter de urgência caças aos ucranianos para ajudar na defesa de seu espaço aéreo contra os russos, uma possibilidade citada por vários líderes ocidentais, é muito difícil de ser concretizada.

MOSCOU:

Moscovitas veem suas marcas preferidas desaparecer

Atordoados, muitos moscovitas descobrem a magnitude da resposta internacional à intervenção militar russa na Ucrânia ao verem fechadas as lojas de departamentos onde costumavam comprar roupas e móveis.

PARIS:

'Rasputitsa', o inimigo meteorológico de Putin na Ucrânia

O clima pode desempenhar um papel decisivo na invasão russa da Ucrânia, com a previsão de chegada da "rasputitsa", um fenômeno sazonal que transforma a terra firme em um lamaçal pouco favorável ao avanço de veículos militares.

PARIS:

A arriscada estratégia de tomar as centrais nucleares ucranianas

Depois de Chernobyl e Zaporizhzhia, o exército russo pode tentar tomar uma terceira usina nuclear ucraniana, Konstantinovka (sul), em uma estratégia arriscada que busca enfraquecer a resistência na Ucrânia.

GENEBRA:

Os limites para exibir prisioneiros de guerra

A divulgação de imagens de prisioneiros de guerra como aconteceu na Ucrânia pode violar as leis da guerra? Sim, principalmente se forem reconhecíveis.

TBILISI:

Geórgia se torna refúgio para russos opositores à invasão da Ucrânia

Poucas horas depois do início da invasão russa à Ucrânia, Roman Mikhailov deixou a Rússia em direção à Geórgia, como muitos de seus compatriotas que se opõem ao presidente Vladimir Putin e não querem terminar na prisão.

NOF HAGALIL:

Cidade israelense acolhe refugiados ucranianos judeus

Em um estacionamento ao lado de seu escritório no norte de Israel, o prefeito de Nof Hagalil, Ronen Plot, atende telefonemas enquanto voluntários descarregam cobertores e roupas doados para os refugiados que fugiram da guerra na Ucrânia.

ESTRASBURGO:

UE propõe reforçar combate à desinformação em relação à guerra na Ucrânia

Altos funcionários da Comissão Europeia formularam, nesta terça-feira (8), um chamado para que todos "os canais possíveis" sejam utilizados para que informação adequada sobre a guerra na Ucrânia chegue à população russa, como forma de enfrentar a desinformação.

MOSCOU:

'Z': de símbolo do exército russo a sinal de apoio à invasão na Ucrânia

Desde o início da intervenção do Kremlin na Ucrânia, a letra "Z" em veículos militares russos tornou-se um símbolo muito presente no espaço público da Rússia: de carros a esmaltes de unhas.

MADRI:

Espanha e Alemanha investigarão possíveis violações do direito internacional na Ucrânia

A Procuradoria espanhola anunciou, nesta terça-feira (8), a abertura de uma investigação sobre as "graves violações do direito internacional humanitário" derivadas do "ato de guerra injustificado" cometido pela Rússia na Ucrânia - informou o órgão.

VATICANO?

Vaticano informa à Rússia que papa está disposto a 'fazer de tudo' pela paz na Ucrânia

O papa Francisco se ofereceu para "fazer todo o possível" pela paz na Ucrânia, disse o cardeal número dois do Vaticano, Pietro Parolin, ao ministro das Relações Exteriores da Rússia, Serguei Lavrov, informou a assessoria de imprensa da Santa Sé nesta terça-feira (8).

ISTAMBUL:

Cantora ucraniana Jamala: da vitória no Eurovisão para se refugiar da guerra na Turquia

Em 2016, a ucraniana Jamala venceu o concurso Eurovisão com "1944", uma canção sobre a repressão sofrida pelos tártaros da Crimeia, sua comunidade. Hoje, sua situação é muito diferente: vive como refugiada em Istambul, algo que nunca teria imaginado.

VARSÓVIA:

Hunter Francis, o canadense que lutará na Ucrânia porque é 'o correto'

Hunter Francis, um ex-soldado canadense e estudante de criminologia, não tem nenhuma relação pessoal com a Ucrânia, mas quando viu as tropas russas bombardeando áreas residenciais, decidiu se juntar à batalha.

BRUXELAS:

UE se abre a refugiados ucranianos, em contraste com as divisões de 2015

O enorme fluxo de exilados ucranianos na União Europeia (UE) provocou uma solidariedade unânime e rápida dos países do bloco, que contrasta com as suas divisões sobre a recepção de refugiados em 2015 e as divergências persistentes em torno da questão migratória.

MADRI:

Mulheres protestam em todo o mundo pelos seus direitos sem esquecer a Ucrânia

Do Paquistão à Espanha, milhares de mulheres manifestam-se nesta terça-feira (8) em todo o mundo para defender os seus direitos, com um pensamento muito presente voltado às mulheres presas nas longas filas para fugir da guerra na Ucrânia.

PARIS:

Covid-19 já matou mais de seis milhões de pessoas no mundo

Mais de seis milhões de mortes relacionadas à covid-19 foram oficialmente registradas no mundo desde o início da pandemia, em 2020, segundo uma contagem da AFP feita nesta terça-feira (8) a partir de balanços oficiais.

LONDRES:

Investigação acusa ex-presidente da Câmara dos Comuns de assédio moral e 'mentiras em série'

O célebre ex-presidente da Câmara dos Comuns John Bercow, conhecido por seus discursos teatrais durante os intermináveis debates sobre o Brexit, foi taxado de "assediador" e "mentiroso" em uma investigação do Parlamento britânico nesta terça-feira (8).

MARSELha:

França encerra investigação sobre queda de avião da Germanwings em 2015

A justiça francesa encerrou a investigação sobre o acidente de um avião da Germanwings nos Alpes em 2015, que custou a vida de 150 pessoas, incluindo cinquenta espanhóis, considerando imprevisível o ato "suicida" do copiloto.

CARACAS:

Delegação dos dos EUA viajou à Venezuela e falou sobre energia com governo Maduro

Uma delegação dos Estados Unidos conversou com o presidente venezuelano, Nicolás Maduro durante uma visita a Caracas no fim de semana, informaram os governos dos países na segunda-feira.

WASHINGTON:

Senado dos EUA aprova projeto para linchamento virar crime federal

Depois de mais de um século de tentativas fracassadas, os senadores americanos aprovaram um projeto de lei para transformar os linchamentos - execuções sumárias que se tornaram símbolo do passado racista dos Estados Unidos - em crime federal.

TEERÃ:

Irã lança satélite militar em meio às negociações de Viena para salvar acordo nuclear

As autoridades iranianas anunciaram nesta terça-feira (8) que colocaram em órbita um novo satélite militar, no momento em que as negociações em Viena para tentar salvar o acordo sobre o programa nuclear de Teerã estão em uma fase crucial.

DUBAI:

Rebeldes houthis aumentam repressão contra as mulheres no Iêmen

"Eles não têm vergonha". Belkis, de 26 anos, lembra com a voz trêmula a experiência que viveu recentemente em um posto de controle dos rebeldes houthis, que impuseram regras rígidas para as mulheres nos territórios que controlam no Iêmen devastado pela guerra.

CABUL:

Oito de março silencioso para as afegãs, sob o olhar do Talibã

As mulheres afegãs celebram o Dia Internacional da Mulher nesta terça-feira (8) sob o olhar ameaçador dos talibãs, que prenderam e silenciaram ativistas desde que assumiram o poder em agosto.

PARIS:

Entre a pandemia e a guerra, bancos centrais buscam seu norte

Seguir políticas monetárias de ajuste, ou fechar a torneira, com o risco de frear o crescimento econômico? Depois de dois anos de incertezas pela da pandemia da covid-19, os bancos centrais seguem navegando sem prumo, devido à guerra na Ucrânia e à inflação.

BRUXELAS:

UE apresenta plano para reduzir drasticamente importações de gás russo

A União Europeia (UE) anunciou nesta terça-feira (8) sua intenção de reduzir suas importações de gás da Rússia em dois terços este ano, antes de uma cúpula do bloco para discutir maneiras de acabar com a dependência de hidrocarbonetos russos.

LONDRES:

Embargo dos EUA faz petróleo bruto disparar e abala os mercados

Os preços do petróleo dispararam nesta terça-feira, depois que os Estados Unidos proibiram as importações de petróleo russo, uma decisão que também levou o níquel a um recorde histórico e abalou os mercados de ações.

LONDRES:

Shell anuncia saída do petróleo e gás russo por conflito na Ucrânia

A gigante britânica do petróleo Shell anunciou, nesta terça-feira (8), que planeja se retirar do petróleo e do gás russos "gradualmente, em conformidade com as novas diretrizes do governo", como resposta à invasão russa da Ucrânia.

NOVA YORK:

Sem Big Mac? Aumenta a pressão contra empresas que permanecem na Rússia

Enquanto muitas multinacionais americanas - da Apple à Levi's - decidiram suspender seus serviços na Rússia, algumas empresas permanecem no país apesar dos riscos para suas reputações.

LONDRES:

Como um espelho, a moda reflete a guerra nas passarelas de Paris

O clima de incerteza e gravidade se reflete nas passarelas da Semana de Moda feminina de Paris, que termina esta semana, com modelos desfilando com peças que remetem à coletes à prova de balas e cores escuras, com poemas e canções pacifistas tocando ao fundo.

MÉXICO:

Feminicídio, uma das 'grandes tragédias da humanidade', diz escritora mexicana Rivera Garza

O feminicídio é "uma das grandes tragédias da humanidade", diz a premiada escritora mexicana Cristina Rivera Garza, que capta em sua obra a dor e a falta de justiça pelo crime contra sua irmã há três décadas.

PARIS:

Cineasta francês Jean-Jacques Annaud conta drama da Notre-Dame de Paris

Quase três anos após o incêndio da Catedral Notre-Dame de Paris, o cineasta francês Jean-Jacques Annaud, de 78 anos, apresenta "Notre-Dame brûle" ("Notre-Dame em chamas", em tradução livre), um filme que é, ao mesmo tempo, um relato angustiante e uma denúncia dos erros que levaram à tragédia.

SEUL:

K-Pop da Coreia do Sul sai reforçado da pandemia, com o BTS no topo

BTS, o grupo mais conhecido do gênero musical coreano K-Pop, volta aos palcos da Coreia do Sul, nesta quinta-feira, pela primeira vez desde 2019, com todos os ingressos vendidos para três noites seguidas.

CARTUM:

Seleção feminina de futebol do Sudão resiste à repressão após golpe de Estado

Em meio ao canto dos torcedores em um pequeno estádio em Cartum, Salma al-Majidi orienta suas jogadoras: formada há menos de um ano, a seleção feminina de futebol do Sudão enfileira derrotas, mas sua existência por si só já é uma conquista.

Acompanhamento das partidas de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões

