Opositor Navalny convoca russos a continuarem protestos

O principal opositor interno declarado do governo russo hoje, Alexei Navalny, convocou os russos, nesta terça-feira (8), a continuarem a protestar contra a intervenção militar na Ucrânia, apesar da proibição de manifestações.

"O impulso contra a guerra vai continuar crescendo na sociedade, portanto, as manifestações contra a guerra não devem cessar, quaisquer que sejam as circunstâncias", tuitou Navalny.

A opinião pública russa está evoluindo para uma posição contrária à guerra, considerou Navalny.

"O Kremlin observa essa dinâmica, daí seu nervosismo e seus esforços desesperados para encerrar a campanha militar o mais rápido possível", acrescentou o opositor russo preso há mais de um ano.

Condenado por fraude em um julgamento que denuncia como político, ele é um crítico ferrenho da intervenção militar na Ucrânia deflagrada em 24 de fevereiro.

Apesar do risco de serem condenados a penas de prisão, desde 24 de fevereiro, russos fazem manifestações diárias em várias cidades do país.

No domingo (6), mais de 5.000 manifestantes foram detidos na Rússia, 2.300 deles em Moscou, de acordo com a ONG OVD-Info, especializada no monitoramento de protestos.

Desde 24 de fevereiro, mais de 13.500 manifestantes foram detidos, disse a organização.

Ao mesmo tempo, os russos a favor da operação militar expressam seu apoio, pintando em seus veículos, ou exibindo a letra "Z" em suas roupas, o que identifica os tanques russos presentes na Ucrânia.

Para conter as críticas, as autoridades russas aprovaram, na semana passada, uma lei contra "informações falsas" sobre as atividades militares russas no país vizinho. Esta legislação prevê penas que variam de multa a 15 anos de prisão.

Além disso, um novo artigo do código administrativo pune com multas as ações públicas "que desacreditarem as Forças Armadas". Os reincidentes podem ser condenados a até três anos de prisão.

