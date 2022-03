Número de mortos em inundações na Austrália sobe para 20

O balanço das inundações que afetam a costa leste da Austrália há uma semana subiu para 20 mortos nesta terça-feira (8), depois que os corpos de um homem e uma mulher foram encontrados em Sydney.

A polícia suspeita que as vítimas são uma mulher e o filho que eram considerados desaparecidos e cujo veículo foi encontrado abandonado em um canal.

Dezenas de milhares de moradores de Sydney receberam ordens nesta terça-feira para abandonar suas casas, depois que tempestades severas provocaram inundações em grande parte da maior cidade do país.

O serviço meteorológico nacional alertou para "duras 48 horas pela frente" na cidade, com 60.000 pessoas sujeitas a ordens de evacuação nas áreas afetadas, segundo os serviços de emergência.

A região norte do estado de Nova Gales do Sul, onde as inundações destruíram casas, arrastraram automóveis e isolaram centenas de moradores, iniciou um longo processo de limpeza.

Quase 800 pessoas permanecem em abrigos de emergência apenas em uma área do norte do estado, informou a secretária de Emergências, Charlene York.

