Mercado de metais de Londres suspende cotação do níquel ante disparada de preços

A bolsa de metais de Londres (LME) suspendeu a negociação de níquel nesta terça-feira (8), cujo preço subiu brevemente acima de US$ 100.000 a tonelada, depois de atingir um recorde na segunda-feira pela preocupação com o fornecimento da Rússia.

"Após novos aumentos sem precedentes no preço do níquel de três meses durante a noite, a LME tomou a decisão de suspender as operações, pelo menos pelo resto do dia", anunciou a bolsa em um comunicado.

