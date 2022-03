"Mbappé está bem", garante Pochettino antes do duelo contra o Real Madrid

O técnico do Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino, se mostrou tranquilo nesta terça-feira na véspera do jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid, garantindo que Kylian Mbappé estará presente no duelo.

"Ele está bem. No momento em que recebeu a pancada foram divulgadas imagens... No início estava dolorido, mas depois, com calma, passaram umas duas horas e ele já podia caminhar tranquilamente", disse Pochettino na coletiva de imprensa antes da partida.

"Esperamos que ele possa treinar normalmente hoje", acrescentou o treinador do PSG, pouco antes do jovem atacante francês entrar em campo no Santiago Bernabéu para treinar com seus companheiros.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Nos poucos minutos do treino abertos à imprensa, Mbappé foi visto se exercitando sem problemas.

Pochettino tampouco acredita que o astro francês sofra a pressão devido às contínuas especulações de que vestirá a camisa do Real Madrid na próxima temporada.

"Kylian é um jogador muito maduro e a única coisa que ele quer é jogar futebol, fazê-lo da melhor maneira e defender as cores de sua camisa", disse 'Poche'.

"O desempenho de Kylian não terá nada a ver com o que acontece externamente", acrescentou o técnico do PSG.

Apesar da vantagem de 1 a 0 conseguida no jogo de ida, Pochettino alerta que "a melhor forma de defender um resultado é atacar, dominar, jogar no campo adversário, ir para ganhar".

"Sabemos que vai ser um jogo difícil", garantiu Pochettino, insistindo que "é um jogo definitivo, é uma final, vai exigir concentração absoluta e, acima de tudo, se adaptar ao que mudou em três semanas desde o jogo de ida".

"Vencemos apenas o primeiro tempo. Respeitamos muito o Real Madrid, um clube que conquistou 13 Copas da Europa não o faz por acaso, mas não temos medo, temos que fazer um jogo sério e focado", disse ele.

"Vai exigir muito esforço, mas é a competição que todo torcedor do Paris, o clube, os jogadores querem vencer em algum momento e vamos fazer o nosso melhor para passar de fase", concluiu Pochettino.

gr/psr/aam

Tags