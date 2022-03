Inteligência dos EUA descreve Putin como 'frustrado e aborrecido'

A inteligência dos Estados Unidos descreveu nesta terça-feira o presidente russo, Vladimir Putin, como cada vez mais isolado, "frustrado" e "aborrecido" com a situação na Ucrânia, durante uma audiência no Congresso.

"Acho que Putin está aborrecido e frustrado neste momento. É provável que ele redobre seus esforços e tente esmagar o Exército da Ucrânia, independentemente das baixas civis", disse o diretor da CIA, William Burns.

"Acreditamos que Putin sofre com a falta de deferência do Ocidente para com ele", indicou a chefe dos serviços de inteligência americanos, Avril Haines, na mesma audiência. "Ele sente que essa é uma guerra que ele não pode se permitir perder. Mas o que ele poderia estar disposto a aceitar como vitória poderia mudar com o tempo."

A invasão à Ucrânia resultou para o presidente russo de uma "profunda convicção pessoal", afirmou o diretor da CIA, uma vez que Putin, segundo ele, criou "durante muitos anos uma mistura explosiva de queixas e ambições".

Burns também mencionou o "sistema" colocado em prática pelo presidente russo, em que o seu próprio círculo de assessores "é cada vez menor", uma tendência acelerada pela pandemia.

